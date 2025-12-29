Robaron una caja registradora tras romper una reja y un vidrio en un comercio





Durante la madrugada de este lunes, se registró un hecho delictivo en un comercio de la localidad de El Paso. El episodio ocurrió alrededor de las 00:55 horas, cuando ingresó un llamado al sistema de emergencias alertando sobre una rotura de vidrio y de una reja en un local ubicado sobre Avenida San Martín.





Al arribar al lugar, el personal policial constató los daños y confirmó que personas desconocidas habían logrado ingresar al comercio, tras forzar una reja que, si bien no fue completamente arrancada, sí permitió el acceso al interior del local.





Sustrajeron dinero en efectivo





Según se informó, los delincuentes sustrajeron una caja registradora que contenía una suma aproximada de 50 mil pesos en efectivo. El hecho llamó la atención de los investigadores por el grado de violencia empleado, ya que los autores insistieron en romper la reja pese a la dificultad que presentaba.





En el lugar trabaja personal de la Brigada de Investigaciones, que ya inició el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad del comercio y de la zona.





Análisis de cámaras y avance de la investigación





Desde la fuerza policial indicaron que el sector cuenta con numerosos dispositivos de videovigilancia, incluso cámaras pertenecientes a dependencias cercanas como ANSES, lo que podría aportar información clave para identificar a los autores del robo.





“El personal de la Brigada está realizando el relevamiento de las cámaras de seguridad a los fines de determinar las características del autor o autores del hecho”, señalaron.





Refuerzo de seguridad por fin de año





En paralelo, desde la comisaría local se confirmó que ya se encuentra en marcha un diagrama especial de seguridad de cara a las fiestas de fin de año. La medida responde al incremento del movimiento de personas, tanto residentes como turistas, en una localidad que ha crecido de manera acelerada y con barrios alejados del casco céntrico.





Se informó que habrá refuerzos policiales en puntos estratégicos, controles en distintas arterias de la ciudad y presencia en zonas turísticas, especialmente durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero.





“Vamos a reforzar los operativos como se hizo en años anteriores, con presencia policial visible y controles de documentación, además de un refuerzo especial en sectores comerciales”, indicaron desde la fuerza.





La investigación por el robo continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.