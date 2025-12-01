Se brindó el taller Anfitrión Turística y Comunicación

Con 35 participantes se realizó el taller de Anfitrión Turístico y Comunicación que tuvo la presencia de vecinos, prestadores e informantes turísticos de El Hoyo.





Se vieron las nociones de introducción al turismo, sistema turístico local, regional y provincial, y el concepto de anfitrión turístico, basado en que todos los ciudadanos son potencialmente anfitriones turísticos, independientemente de que trabajen en servicios específicos del sector.





Además se revisaron metodologías de trabajo para redes sociales y comunicación institucional para los sectores privado y público con la meta de sumar herramientas y posibilidades de difusión y alcance. También se hizo foco en la calidad en la atención turística.

La capacitación estuvo a cargo de la Dirección de Calidad del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y el Equipo de Comunicación.