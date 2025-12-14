Se posterga la oficialización de una lista de cara a la Asamblea de Bomberos Voluntarios de El Bolsón









La decisión fue tomada por la Comisión Directiva tras detectarse una falencia administrativa en una de las listas presentadas para la elección de autoridades.

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, informó a la comunidad que la Asamblea Ordinaria prevista para el próximo 17 de diciembre fue postergada por una semana, debido a una observación realizada en una de las listas de precandidatos.

Según consta en el Acta Nº 559, labrada el 12 de diciembre a las 18.30 horas en el cuartel de Bomberos, se reunieron los miembros de la Comisión Directiva para analizar la presentación de las dos listas que competirán en la elección de autoridades.

Martínez explicó que ambas listas fueron presentadas en tiempo y forma. Sin embargo, detalló que la lista que él encabeza cumple con todos los requisitos exigidos por el Estatuto Social, incluyendo la identificación de los cargos, las firmas y la aceptación expresa de cada postulante.

En cambio, señaló que la lista encabezada por Walter Escofet presenta una omisión: no consigna el cargo específico al que se postula cada uno de sus integrantes, tanto para la Comisión Directiva como para la Comisión Revisora de Cuentas. Esta falencia, indicó, impediría su oficialización inmediata.

No obstante, el presidente propuso otorgar un plazo excepcional para que dicha lista pueda regularizar la situación. La moción aprobada por unanimidad establece que la lista encabezada por Walter Escofet tendrá tiempo hasta el lunes 15 de diciembre de 2025 a las 18 horas para subsanar las omisiones, bajo apercibimiento de no ser oficializada.

Además, se autorizó al presidente a notificar esta resolución a los integrantes de la lista observada mediante mensajes de WhatsApp y, de ser necesario, a través de escribano público, ya que la lista no había fijado domicilio, correo electrónico ni teléfono de contacto.

Finalmente, se dejó constancia de que el lunes a las 10 de la mañana el presidente informará a la Comisión Directiva a quiénes y por qué medio se realizaron las notificaciones correspondientes. La reunión concluyó a las 19.30 horas, con la firma del presidente Juan Carlos Martínez, el vicepresidente Luis Alberto Águila y el tesorero Pedro Águila.