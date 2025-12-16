Se premiaron atletas de las escuelitas deportivas de El Hoyo.

Noticias Del Bolson diciembre 16, 2025




Se realizó el cierre de año de las distintas escuelas deportivas de la localidad en el Camping Municipal.

Los jovenes deportistas fueron acompañados por sus familias y profes e hicieron un balance de todo lo vivido en este año.






Durante la jornada, 15 atletas recibieron premiaciones por su buen compañerismo y logros provinciales. Además les fueron entregados llaveros y galardones para los profesores.

Tenis: 
-Sofia Munar 

Atletismo:
-Lola Ponce
-Aitana Dzikowicki
-Ema Gorognano 
-Jazmin Iglesias
-Franco Rivero

Voley:
-Inti Pintos
-Victoria Mascieri
-Leonela Medina
-Ignacio Ramström

Básquet: 
-Leandro Pascual 
-Ylenia Alonso

Newcom: 
-Angel Rescala 
-Eva Teichman 

Patín:
-Olivia Martina Braga










Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)