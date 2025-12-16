Se premiaron atletas de las escuelitas deportivas de El Hoyo.





Se realizó el cierre de año de las distintas escuelas deportivas de la localidad en el Camping Municipal.





Los jovenes deportistas fueron acompañados por sus familias y profes e hicieron un balance de todo lo vivido en este año.









Durante la jornada, 15 atletas recibieron premiaciones por su buen compañerismo y logros provinciales. Además les fueron entregados llaveros y galardones para los profesores.





Tenis:

-Sofia Munar





Atletismo:

-Lola Ponce

-Aitana Dzikowicki

-Ema Gorognano

-Jazmin Iglesias

-Franco Rivero





Voley:

-Inti Pintos

-Victoria Mascieri

-Leonela Medina

-Ignacio Ramström





Básquet:

-Leandro Pascual

-Ylenia Alonso





Newcom:

-Angel Rescala

-Eva Teichman





Patín:

-Olivia Martina Braga