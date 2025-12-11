Se presentó la nueva Agencia de Turismo: modernización, gestión público-privada y una conducción con experiencia



El municipio de El Bolsón oficializó la creación de la Agencia de Desarrollo Turístico, organismo ratificado ayer por el Concejo Deliberante y que marcará un antes y un después en la gestión turística local. La conducción quedará a cargo de Adriana del Agua como presidenta y Sofía Serof como vicepresidenta; ambas figuras con una extensa trayectoria vinculada a la actividad. El municipio de El Bolsón oficializó la creación de la Agencia de Desarrollo Turístico, organismo ratificado ayer por el Concejo Deliberante y que marcará un antes y un después en la gestión turística local. La conducción quedará a cargo de Adriana del Agua como presidenta y Sofía Serof como vicepresidenta; ambas figuras con una extensa trayectoria vinculada a la actividad.









El intendente Bruno Pogliano abrió la conferencia destacando el carácter innovador del nuevo organismo.





“Estamos aquí para presentar la creación de la agencia de turismo que moderniza la actividad, que moderniza la actividad del Estado en cuanto a la disposición de recursos para la promoción”, sostuvo. Explicó que esto forma parte de un proceso de actualización necesario “para allornarse a las nuevas tendencias” que ya funcionan con éxito en otros destinos del país.





Durante el anuncio, Pogliano también confirmó un reordenamiento interno: Nicolás Ditschensky asumirá la nueva Coordinación de Gobierno, área incorporada al organigrama municipal, mientras que la agencia contará más adelante con un director ejecutivo. Las autoridades adelantaron que en los próximos meses se elaborará el reglamento interno que establecerá el funcionamiento definitivo del organismo.

Anunció además la firma de la promulgación de la ordenanza y de las designaciones de las dos primeras autoridades: “La presidencia en manos de Adriana Del Agua y la vicepresidencia en manos de Sofía Serof”.





Un modelo público-privado: “Una estructura dinámica y moderna”





Pogliano subrayó la importancia de la participación del sector privado en la toma de decisiones.

“Es una estructura dinámica, moderna, que tiene una promoción público-privada que permite tener una mirada enriquecida”, señaló.





Además, destacó la trayectoria de quienes conducirán la Agencia:

“Adriana es una persona con experiencia en turismo, un piloto de tormenta que ha cubierto diversos cargos siempre dispuesta a aportar. Y Sofía es alguien que ha sido la cara visible del turismo de El Bolsón en la provincia, el país y el mundo”.





Adriana del Agua: “Es un salto de calidad para la actividad turística”





Tomando la palabra, Adriana del Agua agradeció al intendente por la confianza y resaltó el momento histórico que vive el sector.

“Creo que esto es un salto de calidad a lo que tiene que ver con la actividad turística. El turismo es el eje del desarrollo económico desde el inicio de nuestra gestión”, afirmó.





Sobre la nueva estructura, explicó que busca integrar a todos los actores:

“Vamos a tener al sector público pero también al sector privado tomando decisiones, no solo en promoción sino también en desarrollo”.





Del Agua detalló la composición del directorio, diseñado para garantizar equilibrio y participación:

– Dos representantes del Ejecutivo

– Uno del Concejo Deliberante

– Uno de la Cámara de Comercio

– Uno de la Cámara de Turismo

– Representantes de agencias de viaje





“Tres y tres. En caso de empate, desempatan los representantes públicos porque es una estructura creada por el Estado”, aclaró.





Presupuesto y funcionamiento: “Hay que invertir y ser creativos”





Consultada por el presupuesto, Del Agua explicó que la Agencia trabajará con los fondos específicos del turismo:

“El presupuesto es lo que se recauda con el Fondo de Turismo. Mientras más pagan impuestos, más presupuesto hay”.





Agregó que la provincia aporta un 70% y subrayó la importancia de la cooperación público-privada:

“El sector tiene que invertir porque el empresariado gana y el destino también gana. Se multiplica y la gente vive mejor”.





Pidió además paciencia y trabajo conjunto:

“Pasemos la temporada de verano, trabajemos todos juntos. Acá no hay que pelearse; hay que aprovechar esta oportunidad que se tomó escuchando a todo el sector. Esto es una estructura superadora sin lugar a dudas”.





Una estructura profesional y con mirada hacia el futuro





Del Agua adelantó que la Agencia incorporará un director ejecutivo y contará con el acompañamiento de la provincia para fortalecer su profesionalización.

“Ganamos en modernización y en calidad. Es momento de celebrar”, afirmó.





En el cierre, el intendente Pogliano hizo referencia a un episodio reciente ocurrido en el Concejo Deliberante, señalando la importancia de mantener las formas democráticas.

“Nunca es buena una opción que viole los modales y las formas. Toda persona que quiera hablar tiene la banca del vecino, pero debe respetar los protocolos de inscripción”, remarcó, pidiendo preservar el respeto en el ámbito institucional.





Un nuevo capítulo para el turismo de El Bolsón





Con la creación de esta Agencia, El Bolsón inicia una etapa de mayor planificación, participación y profesionalización. La conducción de Del Agua y Serof, respaldada por una estructura público-privada, promete fortalecer la promoción, el desarrollo sostenible y la competitividad del destino.





La comunidad turística ya observa con expectativas esta transformación que busca posicionar a El Bolsón a la altura de los grandes destinos del país.