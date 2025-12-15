Se realizó la última jornada de castraciones del año

Noticias Del Bolson diciembre 15, 2025



El Hoyo. Se concretaron las últimas castraciones de 2025 con 30 intervenciones, 54 vacunas antirrábicas y 23 pastillas antiparasitarias, teniendo el objetivo de continuar regulando la tasa de natalidad de los animales, evitar abandonos en la vía pública y la propagación de enfermedades zoonóticas como la rabia y la hidatidosis.

La jornada se realizó en articulación con la junta vecinal de Desemboque y las Protectoras de Animales de El Hoyo. 





Se otorgaron 30 turnos gratuitos, facilitando el acceso de la comunidad a estos servicios de sanidad animal.










