Sequía récord: “Estamos con valores de febrero y sin lluvias a la vista”



La crisis hídrica se profundiza en la región y ya supera los niveles críticos registrados en años anteriores. Según explicaron desde el área de servicios, la falta de lluvias y nieve dejó a la zona por debajo de los 600 milímetros anuales, un escenario que califican como “récord de sequía”, expreso Matías Torman Delegado del DPA. La crisis hídrica se profundiza en la región y ya supera los niveles críticos registrados en años anteriores. Según explicaron desde el área de servicios, la falta de lluvias y nieve dejó a la zona por debajo de los 600 milímetros anuales, un escenario que califican como “récord de sequía”, expreso Matías Torman Delegado del DPA.





“Es un año complejo: no llovió, no nevó”





Las mediciones oficiales confirman lo que los vecinos venimos percibiendo en el día a día: el agua escasea. “Venimos de un año que no llovió, no nevó, no llegamos a los 600 milímetros”, señalaron. Este déficit ya se siente tanto en el acceso norte como en las napas, que muestran descensos preocupantes.





En Villa Turismo, la situación es aún más delicada, ya que el sistema es mixto entre riego y agua potable, lo que obliga a priorizar el consumo humano y limitar los turnos de riego. “Hoy los horarios son mucho más acotados: tenemos que turnar la villa en dos sectores”, explicaron.





Caudales de verano en plena primavera





Lo que más alarma es la velocidad con la que cayó el caudal del río. “Hace un mes decíamos que estábamos con valores de enero o febrero de otros años. Básicamente, muy poca agua”, remarcaron. Y aseguran que la situación empeoró: “No quiero pensar en qué nivel estamos hoy, ya es récord de sequía”.





A esto se suma un fenómeno cada vez más frecuente: las perforaciones también se están quedando sin agua. Varios vecinos debieron profundizarlas “cuatro o cinco metros” para recuperar algo de caudal, aunque todavía lejos de los niveles históricos.





Sin recarga y sin pronóstico de lluvias





El panorama climático tampoco ayuda. Aunque ingresaría un frente frío, no se esperan lluvias en el corto plazo, por lo que la recarga natural ya afectada por la falta de nevadas en los últimos años sigue pendiente.





“Hace años que no tenemos grandes lluvias ni nevadas. Eso repercute sí o sí en el agua subterránea”, advirtieron.





Consejos para los vecinos:





Frente a esta emergencia, piden extremar cuidados y reforzar las reservas domiciliarias. Recomiendan:





Mantener tanques llenos y en buen estado.





Quienes puedan, contar con reservas adicionales (australianos, piletas de acumulación).





Ser especialmente cuidadosos en zonas de interfase, donde un evento adverso dejaría a muchos hogares sin abastecimiento rápido.





“Es importante tener reservas de agua. Más en zonas donde siempre puede haber alguna eventualidad”, señalaron para cerrar.