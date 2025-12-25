Sirenas en Navidad: principio de incendio movilizó a bomberos en la zona centrica de El Bolsón

Imagen gentileza de Jorge Ocampo





El siniestro se registró en una vivienda ubicada en la intersección de Pueyrredón y Dr. Miklos. Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría iniciado en el entretecho.









En la mañana de este 25 de diciembre, las sirenas volvieron a escucharse en El Bolsón a raíz de un principio de incendio en una vivienda de la zona norte de la localidad. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles Pueyrredón y Dr. Miklos, lo que motivó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón.





De acuerdo a las primeras imágenes y datos recabados en el lugar, el incendio se habría originado en el entretecho de la vivienda, generando preocupación entre vecinos del sector. Las dotaciones trabajaron para evaluar la situación y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas de la estructura.





En el operativo también participa personal policial de la Unidad 12, colaborando con el ordenamiento del tránsito y las tareas de seguridad en la zona mientras se desarrollan las labores de control.





La información se encuentra en desarrollo y se aguardan precisiones oficiales sobre las causas del siniestro y el alcance de los daños. No se informó, hasta el momento, sobre personas lesionadas.