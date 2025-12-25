Sirenas en Navidad: principio de incendio movilizó a bomberos en la zona centrica de El Bolsón

Noticias Del Bolson diciembre 25, 2025
Imagen gentileza de Jorge Ocampo


El siniestro se registró en una vivienda ubicada en la intersección de Pueyrredón y Dr. Miklos. Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría iniciado en el entretecho.


En la mañana de este 25 de diciembre, las sirenas volvieron a escucharse en El Bolsón a raíz de un principio de incendio en una vivienda de la zona norte de la localidad. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles Pueyrredón y Dr. Miklos, lo que motivó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

De acuerdo a las primeras imágenes y datos recabados en el lugar, el incendio se habría originado en el entretecho de la vivienda, generando preocupación entre vecinos del sector. Las dotaciones trabajaron para evaluar la situación y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas de la estructura.

En el operativo también participa personal policial de la Unidad 12, colaborando con el ordenamiento del tránsito y las tareas de seguridad en la zona mientras se desarrollan las labores de control.

La información se encuentra en desarrollo y se aguardan precisiones oficiales sobre las causas del siniestro y el alcance de los daños. No se informó, hasta el momento, sobre personas lesionadas.











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)