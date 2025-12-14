Solidaridad que llega a El Manso para las fiestas

Gracias a una gestión conjunta entre la Comisión de Fomento, la Policía y fundaciones solidarias, se entregaron pan dulces a vecinos de la Comuna Rural de El Manso. El comisionado Carlos Almanzán destacó el valor del trabajo articulado y dejó un mensaje de unión de cara a Navidad y fin de año.





En el marco de las celebraciones de Navidad y fin de año, la Comisión de Fomento de la Comuna Rural de El Manso, a cargo de Carlos Almanzán, llevó adelante una acción solidaria destinada a acompañar a las familias de la localidad. A través de una gestión conjunta con el Destacamento de Policía de Río Villegas, se concretó la entrega de pan dulces para la población.









El trabajo se realizó en articulación con el jefe del destacamento policial, Ricardo Elosegui, y con el apoyo de las fundaciones Pan Dulce Solidario, representada por Nicolás Martínez, y Viajes Solidarios, a cargo de Luis Garrido, quienes hicieron posible que esta ayuda llegara a El Manso en un momento especial del año.









Desde la Comisión de Fomento expresaron un profundo agradecimiento a las fundaciones y a las personas que las integran, destacando que “estos gestos de tanta solidaridad en estos tiempos ennoblecen a quienes derraman afecto y compromiso en distintos puntos de la provincia”.









En diálogo con Noticias del Bolsón, el comisionado Carlos Almanzán valoró el esfuerzo conjunto y remarcó la importancia de seguir trabajando de manera articulada entre instituciones para acompañar a los vecinos. En su mensaje de fin de año, transmitió un saludo especial a la comunidad, haciendo hincapié en la unidad, la solidaridad y el acompañamiento mutuo como pilares para atravesar las fiestas y encarar un nuevo año con esperanza.









La iniciativa se suma a las distintas acciones que se vienen impulsando desde la Comuna Rural de El Manso, con el objetivo de fortalecer el vínculo comunitario y estar presentes junto a los vecinos en fechas significativas.