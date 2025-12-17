Turismo, precios responsables y defensa del territorio: la palabra del ministro Diego Lapenna

En el marco de una jornada marcada por la puesta en valor del paisaje y el trabajo territorial, el ministro de Turismo de la provincia del Chubut, Diego Lapenna, dejó definiciones contundentes sobre el desarrollo turístico, la responsabilidad del sector privado y la protección de los recursos naturales.





El funcionario destacó la belleza del lugar y lo comparó con destinos consolidados del país. “Es un sitio que tranquilamente puede compararse con la Costa”, señaló, remarcando el enorme potencial turístico de la región.





Precios, responsabilidad y sector privado





Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo vinculado a la necesidad de responsabilidad a la hora de fijar precios. Lapenna fue claro al explicar que, si bien el Estado no puede intervenir directamente en el sector privado, sí puede sugerir criterios de competitividad y sinceridad. “Hay que ser responsables cuando se ponen los precios, porque eso también construye destino”, afirmó.





Incendios y un fuerte llamado de atención





El ministro también se refirió con preocupación a los incendios forestales que afectan a la región, destacando el trabajo silencioso y permanente de brigadistas y personal en el territorio. En ese sentido, fue tajante: “Muchos de los incendios son intencionales o producto de la negligencia. Eso no puede seguir pasando. Estas personas tienen que ser detenidas”.





Además, valoró el compromiso del gobernador con la región andina y con el acompañamiento constante, independientemente del contexto nacional. “Hay un trabajo que muchas veces no se ve, pero es impresionante”, subrayó.





Promover lo bueno en medio de las malas noticias





Lapenna también destacó el rol de las redes sociales y la comunicación para mostrar la otra cara de la Patagonia. “Cuando todo parece ser mala noticia, tenemos que mostrar que los atractivos están, que los caminos están y que Chubut está preparada para recibir turistas”, expresó.





Un destino con infinitas propuestas





Finalmente, el ministro puso en valor la diversidad de atractivos del corredor andino. Desde paisajes únicos hasta propuestas culturales y recreativas como El Desemboque, el laberinto más grande de Sudamérica, la Trochita, experiencias gastronómicas y fiestas populares. “No es lo mismo promocionar un solo atractivo que una infinidad de experiencias como las que tenemos acá”, sostuvo.





En ese marco, remarcó la importancia del calendario de fiestas populares, fundamentales para dinamizar la economía regional. “Hay pueblos que esperan todo el año estas celebraciones, y desde Turismo acompañamos cada una porque generan movimiento y trabajo”, concluyó.





Así lo expresó el ministro de Turismo de la provincia del Chubut, Diego Lapenna, reafirmando el desafío de seguir posicionando a la región como un destino integral, diverso y sostenible.