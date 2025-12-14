Tusi y LSD en Bariloche: vendía drogas sintéticas en pleno centro

Durante un control preventivo, la Policía de Río Negro detectó a una persona oriunda de Buenos Aires, con múltiples dosis de drogas sintéticas listas para su distribución, entre ellas tusi, metantetaminas y cartoncitos de LSD.

El procedimiento, realizado en pleno centro de la ciudad, permitió sacar de circulación sustancias peligrosas y activó de inmediato la intervención de la Justicia Federal, en una acción que vuelve a poner el foco en el avance silencioso de este tipo de estupefacientes.





Mientras el personal de la Comisaría 2° realizaba recorridas de rutina, los efectivos observaron una conducta que llamó la atención. La experiencia, el entrenamiento y la lectura del contexto hicieron el resto.





La identificación fue rápida y el control, firme pero ajustado a protocolo. Un joven oriundo de San Pedro, llevaba una riñonera cargada de pequeños envoltorios, prolijamente fraccionados, una señal que no pasa desapercibida para quienes patrullan la calle todos los días.





A partir de ese hallazgo, se activó el procedimiento previsto para este tipo de casos. La comunicación con la Justicia Federal fue inmediata y se dio intervención a la División Toxicomanía. El objetivo fue claro: determinar qué tipo de sustancias estaban circulando y en qué cantidad. El resultado encendió una luz de alerta.





El joven tenía lista para la venta cuatro bagullos de marihuana (7 gramos), 3 gramos de tusi, tres envoltorios con una sustancia derivada de metanfetamina de color naranja (4 gramos) y cuadrados pequeños de LSD. Todas drogas sintéticas que vienen ganando terreno en el consumo recreativo nocturno.





Entre lo secuestrado se detectaron dosis de Tusi, una sustancia asociada a entornos festivos y de alto riesgo, conocida como "cocaína rosa" , además cuadrados de LSD y pastillas de origen aún bajo análisis. La variedad y el fraccionamiento refuerzan una preocupación que las fuerzas de seguridad vienen señalando desde hace tiempo: estas drogas ya no aparecen de forma aislada, sino combinadas y listas para su comercialización.





Este tipo de sustancias no solo representan un delito federal, sino también un riesgo concreto para la salud pública. Sus efectos son impredecibles y muchas veces quienes las consumen desconocen qué están ingiriendo realmente.