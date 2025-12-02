Un año intenso para la Secretaría de Comercio



Consultado sobre el balance del año, Murano Secretario de Comercio reconoció que fue un periodo "atípico" desde el inicio. "Asumimos en diciembre y arrancamos con el incendio de Confluencia. Luego vino un invierno complejo, con una estacionalidad turística muy marcada que exige acompañamiento constante", recordó. Aun así, destacó que el equipo continúa trabajando para fortalecer a comerciantes y emprendedores de la región, también hizo referencia a la pirotecnia cero.





“Me toca enfrentar desafíos todos los días, y eso es lo que me motiva. Desde la Dirección de Comercio tratamos de allanar el camino para quienes quieren emprender, porque sabemos que es un esfuerzo emocional, económico y burocrático muy grande”, sostuvo.

El secretario también valoró positivamente la decisión del municipio de no aumentar los impuestos municipales, una medida celebrada por el sector comercial. “El Intendente nos pide ser creativos, empáticos y estar del lado del comerciante. La recepción fue claramente positiva”, afirmó.





De cara al verano, Murano indicó que ya se trabaja junto a fiscalización, prestadores turísticos y organismos provinciales para ordenar la actividad, especialmente en la zona del río Azul. “Queremos un verano enriquecedor para todos y estamos poniendo todo el esfuerzo para lograrlo”, concluyó.





Las autoridades municipales confirmaron que vuelve a regir la ordenanza de pirotecnia cero. Habrá controles especiales durante todo diciembre y un llamado a la comunidad para priorizar celebraciones sin estruendos.





Una normativa que se sostiene en el tiempo





A pocos días de las fiestas de fin de año, el secretario de Comercio de El Bolsón, Nicolás Murano, recordó que el municipio mantiene desde hace años la ordenanza de pirotecnia cero, alineada con la legislación provincial. La restricción abarca la venta, distribución y uso de artefactos sonoros y lumínicos que puedan generar riesgos o impacto negativo en la población.





Controles reforzados en comercios





Morano explicó que, como cada diciembre, se realizarán controles en negocios y depósitos para evitar la comercialización clandestina. “La idea es prevenir antes que sancionar”, afirmó. Las inspecciones serán coordinadas con Bomberos, Policía y Defensa Civil, especialmente en fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo, cuando aumenta la circulación de mercadería ilegal.





Motivos de la medida: salud, ambiente y convivencia





El funcionario remarcó que la política de pirotecnia cero se sostiene “no sólo por una cuestión de seguridad”, sino también por el impacto en personas con hipersensibilidad sonora, adultos mayores, animales domésticos y fauna silvestre, además del riesgo de incendios en un territorio atravesado históricamente por emergencias forestales.





“Queremos que las celebraciones sean realmente una fiesta para todos”, enfatizó.





Participación ciudadana





Desde el municipio insistieron en que el cumplimiento depende en gran parte del compromiso de los vecinos. Se pidió evitar la compra informal, denunciar puntos de venta no habilitados y optar por alternativas más seguras y amigables con el entorno.





Mirada hacia unas fiestas más seguras





Con un verano que se anticipa caluroso y condiciones ambientales secas, las autoridades apuestan a reforzar el mensaje: menos ruido, menos riesgo y más cuidado comunitario. La expectativa oficial es que, como en años anteriores, la comunidad acompañe la medida y las fiestas transcurran sin incidentes vinculados al uso de pirotecnia.

Pirotecnia cero: qué esperar para estas fiestas en El Bolsón