Cuenta regresiva para el Encuentro Provincial de Artesanos y Artesanas





Desde este viernes 5 al domingo 7 de diciembre se llevará a cabo el 2° Encuentro Provincial de Artesanos y Artesanas en la localidad de Ñorquinco donde los participantes podrán disfrutar de un espacio de creación y aprendizaje.

El evento es organizado por el Mercado Artesanal dependiente de la Secretaría de Cultura de Rio Negro en conjunto con la Municipalidad de Ñorquinco con el fin de compartir saberes, potenciar el trabajo y celebrar la identidad artesanal de la provincia. La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado a las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal.

La grilla de actividades incluye visitas guiadas a la máquina Mini Mills, capacitaciones en marketing, monotributo y asociaciones así como talleres en teñido natural y simbología. Ante cualquier consulta se encuentra disponible el número 2920208883.

Programa de actividades

Viernes 5

15 horas - Visita de artesanas locales a la máquina Mini Mill

16 horas - Visita de artesanas visitantes a la máquina Mini Mill

19 horas - Capacitación en marketing digital a cargo del IPAP

Sábado 6

10:00 horas - Capacitación sobre monotributo a cargo de la Contaduría General de la provincia (Obra social, jubilación, altas y bajas del monotributo).

12:00 horas - Acto Protocolar

14 horas - Taller de Teñido Natural a cargo de Mirta Albina Escobar. Trabajadora del Mercado Artesanal.

17 a 20 horas - Visita de artesanas a la máquina Mini Mill (Un grupo de 50 por cada hora)

20 horas - Peña para artesanas y artesanos.

Domingo 7

10 horas - Capacitación sobre Asociaciones a cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas

14 horas - Taller sobre Simbología (Reflexión sobre símbolos transmitidos al tejer)