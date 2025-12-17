Verano en San Blas: nuevo delegado y el foco puesto en reforzar la atención al turista





Ventura, quien viene trabajado durante los últimos años en el ámbito político del interior del partido de Patagones, fue convocado por el intendente Ricardo Marino para acompañarlo en esta nueva etapa.





Consultado al respecto, señaló que “siempre fui un trabajador político del interior del partido de Patagones", afirmó Ventura, señalando su compromiso con la comunidad de San Blas, donde ha estado activo durante años. La oportunidad llegó cuando Marino le consultó si deseaba formar parte de su equipo, a lo que respondió afirmativamente.





De cara a la temporada turística que se avecina, el nuevo delegado destacó la importancia de recibir a los visitantes de la mejor manera posible. "El intendente Ricardo Marino nos pidió que demos lo mejor para recibir al turista", comentó, añadiendo que “hemos contratado a dos personas específicamente para atender a los visitantes”.

Además, mencionó que “estamos en conversaciones con la comisión de fomento y prestadores de servicios para garantizar un servicio óptimo”, destacando la organización de la Primera Fiesta del Corsario, un evento de 24 horas que incluirá disfraces, caravanas y actividades deportivas en la playa.





Ventura también hizo hincapié en la necesidad de optimizar la colaboración con los prestadores de turismo para mejorar la experiencia de los visitantes.





En cuanto a las obras en curso, destacó como importante “la ampliación de la planta transformadora de energía, que representará un avance significativo para la localidad”. Asimismo, informó que “la cooperativa está trabajando en la extensión de la fibra óptica y en la mejora de la captación del recurso hídrico para brindar un mejor servicio a la comunidad y a quienes nos visitan”.

Respecto a la infraestructura vial, el delegado aseguró que “todos los caminos que conducen a San Blas están en excelentes condiciones. Ayer hice Los Pocitos y Stroeder y están en muy buenas condiciones", apuntó, destacando mejoras en rutas clave como el camino barrancoso y el de la vía que sale de Cagliero.





Finalmente, aunque mencionó que la obra de asfalto es un proyecto ambicioso dentro de sus intenciones, Ventura reconoció que actualmente no se encuentra en las acciones inmediatas debido a la situación económica del país.





Al respecto, explicó que “la obra de asfalto es una obra faraónica, forma parte de las intenciones, pero no de las acciones, al menos en este momento y en esta situación del país”.

Rubén Ventura, ya puso en marcha las primeras medidas de gestión.