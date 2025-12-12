VMOS: llegó el cargamento de módulos y contenedores para el obrador

Este cargamento se suma a los recientes movimientos portuarios vinculados a los grandes proyectos energéticos que confluyen en Río Negro, incluido el arribo de 10.000 toneladas de caños de acero para el gasoducto del GNL, descargados en el mismo puerto días atrás.





Infraestructura clave para las próximas etapas del oleoducto

Los módulos habitacionales permitirán alojar al personal técnico y operativo que trabajará en los nuevos frentes de obra del VMOS, mientras que los contenedores contienen equipamiento, suministros y componentes para complementar la instalación del campamento y la logística asociada al proyecto.





Una vez descargados, los módulos y contenedores serán inventariados, verificados y acopiados temporalmente para su posterior traslado hacia las áreas operativas donde se montará el obrador.

El puerto de SAE se consolida como nodo estratégico

Con este nuevo operativo, el puerto de SAE confirma su rol como puerta de entrada de insumos para los grandes proyectos energéticos vinculados a Vaca Muerta. La terminal rionegrina se ha convertido en un eje logístico central para movilizar equipamiento, cañerías, estructuras y módulos habitacionales, tanto para el oleoducto VMOS como para los proyectos de GNL que avanzan sobre la costa provincial.





En ese sentido, Weretilneck afirmó que “el puerto de SAE se consolida como un nodo estratégico para los grandes proyectos energéticos del país”. Además, destacó que “defendemos nuestros recursos, fortaleciendo nuestra infraestructura y asegurando que Río Negro sea protagonista del desarrollo energético nacional”.





La combinación de infraestructura, capacidad operativa y la creciente diversificación de cargas energéticas posiciona al puerto como un eslabón clave en la transformación productiva de Río Negro vinculada a la industria hidrocarburífera.

Un nuevo avance para el VMOS

El arribo del CS Fortune marca un paso fundamental en el avance físico del VMOS, que en semanas anteriores alcanzó su última soldadura automática y progresa hacia la fase de montaje de instalaciones complementarias, como el montaje de la playa de tanques. La llegada de estos módulos permitirá acelerar el despliegue del obrador y sostener el ritmo de obra de una de las infraestructuras energéticas más relevantes del país.









El puerto de San Antonio Este recibió al buque CS Fortune, que arribó con 130 módulos habitacionales y 140 contenedores de 40 pies destinados al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). “Cada buque que llega, cada módulo y cada caño descargado, es parte de una provincia que se proyecta al futuro con trabajo, seriedad y decisión”, destacó el Gobernador Weretilneck.El CS Fortune, de 182,91 metros de eslora y 28,44 metros de manga, trasladó la infraestructura necesaria para el armado del obrador que funcionará como base logística para la próxima etapa constructiva del oleoducto VMOS. La descarga comenzó a media mañana de este jueves y se terminará hoy, en un rápido operativo coordinado por el equipo técnico de Patagonia Norte.