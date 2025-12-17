Vuelos desde y hacia Bariloche podrían verse afectados en la previa de las Fiestas

Un paro escalonado de controladores aéreos anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) podría afectar vuelos desde y hacia Bariloche en la antesala de las Fiestas de fin de año. Las medidas de fuerza se extenderán durante cinco jornadas, entre el 17 y el 29 de diciembre, con interrupciones parciales en franjas horarias determinadas.

Según informó el gremio, durante los horarios de paro no se autorizarán despegues ni se recibirán o transmitirán planes de vuelo, lo que puede derivar en demoras, reprogramaciones o cancelaciones de servicios. Si bien el cronograma detalla franjas horarias específicas, el impacto puede extenderse más allá de esos lapsos debido al efecto en cadena que genera la interrupción de la operación aérea.

El Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, principal puerta de ingreso y salida de Bariloche, se encuentra entre los aeropuertos alcanzados por la medida, en un período clave para el turismo, con alto movimiento de pasajeros por el inicio de la temporada de verano y los traslados por Navidad y Año Nuevo.

Fuerte rechazo de EANA

Ante el anuncio del paro, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) emitió un duro comunicado en el que expresó su “profundo rechazo” a las medidas impulsadas por ATEPSA. Desde la empresa señalaron que se trata de acciones “inadmisibles” que buscan afectar un servicio esencial garantizado por ley, en un momento en el que el transporte aéreo resulta fundamental para cientos de miles de personas.

EANA sostuvo que el gremio pretende “interrumpir el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas”, y cuestionó la intencionalidad de la protesta, a la que calificó como “política”. En ese sentido, recordó que durante las vacaciones de invierno también se habían anunciado medidas similares y que, en noviembre, se realizaron paros que afectaron vuelos de carga.

La empresa también acusó al sindicato de haber intentado paralizar durante 30 días consecutivos capacitaciones y tareas técnicas clave para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la navegación aérea. Según EANA, esas acciones buscaron “hacer el mayor daño posible” al sistema.

En relación con el reclamo salarial, EANA afirmó que al momento de iniciarse las medidas gremiales se encontraba vigente un acuerdo paritario que se extendía hasta diciembre y que fue cumplido según lo pactado, por lo que consideró que los paros resultan “ilegítimos” y que el argumento de incumplimiento es “falso”.





Impacto en la operación aérea





Desde la empresa advirtieron que, aunque el cronograma anunciado refiere a la afectación de despegues, las consecuencias no se limitan a ese tramo de la operación. Un vuelo que no despega en la franja horaria afectada no puede cumplir su arribo previsto ni su posterior regreso, generando un efecto dominó que impacta en las operaciones sucesivas.





En ese contexto, recomendaron a los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Bariloche para las fechas alcanzadas por el paro que consulten con anticipación el estado de sus servicios y se mantengan informados a través de las aerolíneas.





Mientras continúan las tensiones entre el gremio y la empresa, Bariloche vuelve a quedar en el centro de una situación que combina alta demanda turística, conectividad estratégica y la incertidumbre de miles de pasajeros en uno de los momentos de mayor movimiento del año. (ANB)

