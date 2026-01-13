13 de enero:Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

Se trata de una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la cual se trata concientizar sobre un trastorno que en promedio afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Además, promueve su prevención y su tratamiento con ayuda de profesionales de la salud.La OMS define la depresión como un “trastorno mental común” que implica “un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos períodos de tiempo”. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión, entre los cuales hay más mujeres que hombres. Existen tratamientos eficientes, pero puede llevar al suicidio si no se consigue ayuda a tiempo.