Accidente fatal en la madrugada: un muerto y dos heridos tras un choque frontal



El siniestro ocurrió alrededor de las 5:40 en la zona de Golondrinas. Intervinieron Bomberos, Protección Civil y personal de emergencia. Continúan las pericias para determinar las causas. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:40 en la zona de Golondrinas. Intervinieron Bomberos, Protección Civil y personal de emergencia. Continúan las pericias para determinar las causas.





Un trágico accidente vial se registró durante la madrugada de este martes en la zona de Golondrinas, donde dos vehículos particulares colisionaron de manera frontal, dejando como saldo una persona fallecida y dos heridos. El hecho tomó rápidamente estado público por la magnitud del impacto y el despliegue de los servicios de emergencia.

Julián Cayún, titular de Protección Civil de Lago Puelo, confirmó que el siniestro ocurrió cerca de las 5:40 horas, cuando a través de la Guardia de Bomberos se activó la alerta que movilizó a todos los organismos de respuesta.





“Es una escena de dos vehículos particulares, en la cual lamentablemente hay una persona fallecida y dos personas que fueron trasladadas al hospital local”, señaló Cayún.





De acuerdo a los primeros indicios recabados en el lugar, el accidente involucró a un Renault 11 y un Volkswagen Fox. Según explicó el funcionario, el Renault 11 circulaba desde la localidad de El Hoyo hacia El Bolsón, mientras que el Fox lo hacía en sentido contrario.





La víctima fatal viajaba sola en uno de los vehículos, mientras que en el otro se trasladaban dos ocupantes, quienes fueron derivados al hospital local y permanecen bajo observación médica. Existe la posibilidad de que uno de ellos sea trasladado a Esquel, aunque su estado de salud aún no fue confirmado oficialmente.





Las tareas en el lugar del hecho continuaban durante la mañana, con peritajes destinados a establecer las causas y circunstancias del impacto. Desde Protección Civil indicaron que todavía no hay información concluyente sobre las responsabilidades en el siniestro.





Cayún confirmó además que, de acuerdo a los primeros datos, la persona fallecida sería oriunda de la zona, aunque restan confirmaciones formales.





Consultado sobre una posible relación entre el accidente y las evacuaciones que se realizaban en la región, el titular de Protección Civil descartó esa hipótesis.





“No tenemos información que indique que esté vinculado a las evacuaciones”, aclaró.





Sin embargo, señaló que la víctima tenía equipamiento de comunicación, por lo que no se descarta que haya estado colaborando de alguna manera, aunque ese dato aún no fue confirmado oficialmente.





Cayún también destacó que desde la tarde del día anterior Protección Civil de Lago Puelo venía trabajando en conjunto con el área de Protección Civil de El Hoyo, tras un pedido de colaboración.





El operativo incluyó dos camiones y dos camionetas, y estuvo enfocado principalmente en tareas de evacuación preventiva en la zona de Rincón de Lobos, en el marco de las acciones de prevención y asistencia a los vecinos.