Ahora : Evacuación preventiva en La Playita por el avance del incendio hacia Epuyén

Noticias Del Bolson enero 06, 2026



Los pobladores permanecen en estado de alerta ante el avance del fuego que ya coronó el Cerro Pirque y se desplaza hacia la desembocadura del lago sobre el río Epuyén. El intendente José Contreras brindó recomendaciones clave y confirmó el lugar de resguardo.


La situación en la zona de camping La Playita hasta la Angostura, en la localidad de Epuyén, mantiene en vilo a los vecinos, que permanecen atentos a una posible evacuación preventiva debido al avance inminente del incendio forestal.

Según se informó, el fuego ya coronó el Cerro Pirque y avanza en dirección a la desembocadura del lago sobre el río Epuyén, lo que encendió las alertas de los organismos locales y de la comunidad.




En este contexto, el intendente de Epuyén, José Contreras, pidió a la población extremar las precauciones y tener preparada una mochila de emergencia con documentación personal, medicamentos de uso habitual, botellas de agua y elementos esenciales.

Asimismo, se indicó que ante la formalización de la evacuación, los vecinos deberán proceder con calma, sin alterarse, y dirigirse al gimnasio de la localidad, establecido como punto de resguardo.

La información fue brindada por el propio jefe comunal a Noticias del Bolsón, mientras el operativo continúa bajo monitoreo permanente.

📌 Noticia en desarrollo.












Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)