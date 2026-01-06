Ahora : Evacuación preventiva en La Playita por el avance del incendio hacia Epuyén





Los pobladores permanecen en estado de alerta ante el avance del fuego que ya coronó el Cerro Pirque y se desplaza hacia la desembocadura del lago sobre el río Epuyén. El intendente José Contreras brindó recomendaciones clave y confirmó el lugar de resguardo.



La situación en la zona de camping La Playita hasta la Angostura, en la localidad de Epuyén, mantiene en vilo a los vecinos, que permanecen atentos a una posible evacuación preventiva debido al avance inminente del incendio forestal.

Según se informó, el fuego ya coronó el Cerro Pirque y avanza en dirección a la desembocadura del lago sobre el río Epuyén, lo que encendió las alertas de los organismos locales y de la comunidad.









En este contexto, el intendente de Epuyén, José Contreras, pidió a la población extremar las precauciones y tener preparada una mochila de emergencia con documentación personal, medicamentos de uso habitual, botellas de agua y elementos esenciales.

Asimismo, se indicó que ante la formalización de la evacuación, los vecinos deberán proceder con calma, sin alterarse, y dirigirse al gimnasio de la localidad, establecido como punto de resguardo.

La información fue brindada por el propio jefe comunal a Noticias del Bolsón, mientras el operativo continúa bajo monitoreo permanente.

📌 Noticia en desarrollo.