Alerta máxima por incendios en la Comarca Andina: el gobernador Weretilneck pidió responsabilidad comunitaria











El mandatario de Río Negro advirtió sobre condiciones “extremas y críticas” para la propagación del fuego, llamó a respetar la prohibición de hacer fuego al aire libre y remarcó que la prevención es una tarea de toda la comunidad. El mandatario de Río Negro advirtió sobre condiciones “extremas y críticas” para la propagación del fuego, llamó a respetar la prohibición de hacer fuego al aire libre y remarcó que la prevención es una tarea de toda la comunidad.









El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa El Bolsón y toda la Comarca Andina, en el marco del riesgo extremo de incendios forestales que afecta a la región. El mandatario señaló que las condiciones climáticas actuales conforman un escenario “crítico” para la propagación del fuego.

Weretilneck explicó que la muy baja humedad, el suelo extremadamente seco, las altas temperaturas y la falta prolongada de lluvias y nieve generan un contexto donde cualquier foco ígneo puede expandirse de manera inmediata. “El nivel de sequía que hay hace que se prenda fuego inmediatamente”, advirtió, insistiendo en la necesidad de extremar cuidados.





En ese sentido, el gobernador fue enfático al reiterar la prohibición absoluta de hacer fuego en espacios públicos y al aire libre, y pidió a los vecinos denunciar cualquier conducta irresponsable. También solicitó que se dialogue con trabajadores rurales, personas que realizan tareas al aire libre, turistas y visitantes, para que comprendan la gravedad de la situación. “No podemos dar ventaja a la naturaleza”, remarcó.





El mandatario recordó que ya se han vivido situaciones similares en temporadas anteriores, tanto en Río Negro como en Chubut, y alertó sobre la magnitud de los incendios actuales, a los que calificó como “incendios de quinta generación”. Explicó que estos avanzan a gran velocidad, impulsados por el viento, y alcanzan alturas de hasta 30 o 40 metros, lo que dificulta enormemente su control incluso con equipamiento de última generación.

Respecto al operativo, Weretilneck detalló que la provincia cuenta con personal capacitado, equipamiento, medios terrestres y aéreos, además del acompañamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y municipios. Asimismo, confirmó que se avanza en el alquiler de un helicóptero, en paralelo al despliegue que también realiza la provincia de Chubut.





No obstante, reconoció que aun con todos los recursos disponibles, a veces no alcanza frente a la fuerza de la naturaleza, y subrayó que la mejor herramienta sigue siendo la prevención. “La mejor lucha contra los incendios es que no sucedan”, afirmó.





Finalmente, el gobernador apeló al compromiso ciudadano, señalando que esta no es solo una responsabilidad del Estado o del gobierno, sino de toda la comunidad. “Estamos hablando de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros vecinos. Cuidémonos entre nosotros”, expresó, dejando un mensaje claro a la población de El Bolsón y de toda la Comarca Andina.