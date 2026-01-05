Alerta por la sequía: niveles hídricos críticos y temperaturas extremas en toda la región

Desde el Departamento Provincial de Aguas advirtieron que los caudales se encuentran en valores históricamente bajos y pidieron extremar el cuidado del recurso ante un verano que se presenta complejo.





La región atraviesa una situación hídrica crítica como consecuencia de una sequía prolongada y temperaturas extremas que rozan los 40 grados, un escenario poco habitual para esta época del año. Así lo confirmó el titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Matías Torman.

“Ayer a las seis de la tarde la estación marcó 39,8 grados. Son temperaturas a las que no estamos acostumbrados en esta región, incluso siendo enero”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó que esta ola de calor agrava aún más el déficit de agua disponible.





Según explicó Torman, los niveles hídricos actuales se encuentran en valores extremadamente bajos, alcanzando apenas un tercio de lo que se registra en años normales. “El año pasado ya se veía que esto podía pasar y ahora estamos sintiendo las consecuencias”, indicó.





Uno de los ejemplos más preocupantes es el sistema de Villa Turismo, donde actualmente el caudal disponible es de 20 litros por segundo, cuando en esta época del año debería oscilar entre 50 y 60 litros por segundo. “Es muy poco agua para la demanda que tenemos”, advirtió.





Ante este panorama, desde el DPA implementaron medidas paliativas, principalmente el turnado del riego. “Estamos turnando los canales 12 horas y 12 horas, dependiendo de los sectores, ya sea hacia la ruta o hacia las compuertas aguas arriba”, explicó Torman.





No obstante, el funcionario subrayó que la clave pasa por la conciencia social en el uso del recurso. “El agua es limitada. Es fundamental regar en horarios nocturnos y evitar hacerlo a las tres de la tarde con pleno sol, donde la evaporación es mucho mayor”, remarcó. Además, insistió en la importancia de contar con reservas de agua y destinarlas únicamente a fines específicos, evitando su uso para riego.





En cuanto a los faltantes de agua denunciados por vecinos del barrio Luján Norte, Torman aclaró que la situación está vinculada al alto consumo en horarios pico. “A ARSA le pasa lo mismo que a nosotros con los canales de riego: las cañerías no alcanzan a mantener la presión suficiente cuando aumenta la demanda”, explicó.





Respecto al pronóstico, el titular del DPA indicó que si bien existen probabilidades de lluvias en los próximos días, la situación no tendrá un alivio inmediato. “Recién a partir del domingo de la semana que viene entraría un frente frío. Esta semana las temperaturas se van a mantener en torno a los 30 o 31 grados. Va a ser una situación que se va a vivir durante todo el verano”, concluyó.