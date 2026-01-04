Alerta por reiteradas infracciones y conductas de alto riesgo en la zona del Tronador

La Intendencia del Parque Nacional advierte con extrema preocupación sobre reiteradas situaciones de grave riesgo registradas en la zona del Tronador, particularmente en los sectores de Garganta del Diablo y Castaño Overo, donde existen miradores habilitados con cartelería clara y visible que indica hasta dónde está permitido circular.

Más allá de esos carteles, el avance está estrictamente prohibido. Se trata de áreas altamente peligrosas, con desprendimientos frecuentes de piedras, rocas y hielo, sendas inestables, fuertes desniveles y condiciones que ponen en riesgo directo la vida de las personas.

Por este motivo, no está permitido acercarse a las cascadas ni a sectores próximos a glaciares, ni transitar por sendas no habilitadas.

Sin embargo, durante la jornada de hoy, los guardaparques de la Seccional Tronador debieron hacer descender un grupo de unas 35 personas que habían traspasado deliberadamente la cartelería, internándose por las zonas prohibidas y de extrema complejidad.

Entre los infractores había residentes de Bariloche, visitantes de distintas provincias argentinas, personas provenientes de la Patagonia y ciudadanos chilenos, brasileros y españoles, muchos de ellos acompañados por menores, incluso niños muy pequeños, algunos circulando con calzado inadecuado como ojotas. Además las personas que ingresan en ese sector generan un gran impacto en el ambiente sobre la zona de vegetación y humedales.

El operativo implicó un despliegue complejo y riesgoso, tanto por las condiciones del terreno como por la distancia a recorrer para llegar hasta las personas involucradas.

Una vez descendidos al área de uso público de la base del Tronador, se labraron las correspondientes actas de infracción, que derivarán en multas elevadas, y se procedió al secues­tro de distintos elementos y equipos. Cabe destacar que una familia de nacionalidad chilena se dio a la fuga, evadiendo el procedimiento.Esta conducta es inadmisible y alarmante. No solo expone a quienes la realizan, sino que pone en peligro la vida de niñas y niños y compromete seriamente la seguridad del personal que debe intervenir ante una emergencia.

Cualquier accidente en estos sectores implica evacuaciones extremadamente complejas y de alto riesgo, tanto para las personas accidentadas como para quienes realizan las tareas de rescate.

El Parque Nacional reitera enfáticamente: la cartelería no es decorativa, las restricciones existen para cuidar la vida. Respetar los límites y las normas es una responsabilidad individual y colectiva. El incumplimiento tendrá consecuencias legales y sanciones severas. Los dias anteriores se labraron más actas de infracción y toda la temporada la zona es fiscalizada.