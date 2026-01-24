Argentina GNL: se genera empleo y desarrollo energético para Río Negro

El Proyecto Argentina LNG, cuya acta acuerdo firmó ayer el Gobernador Alberto Weretilneck y el Presidente de YPF, Horacio Marín, representa un hito para el desarrollo productivo de Río Negro. Se proyectan hasta 30 mil puestos de trabajo directos e indirectos en la totalidad de la iniciativa. A partir de la firma con YPF S.A. y Argentina LNG S.A.U., el Gobierno Provincial impulsa una iniciativa estratégica para el crecimiento energético del país, que consolida a la provincia como eje del polo exportador de gas natural licuado, petróleo y derivados, con impacto directo en el empleo y la economía regional.

El Proyecto Argentina LNG integra la producción de Vaca Muerta con infraestructura de clase mundial en la costa atlántica rionegrina, abarcando toda la cadena de valor: producción, transporte, logística y exportación. Además de fortalecer la capacidad exportadora del país, impulsará inversiones clave en obras, instalaciones y servicios asociados, con un impacto positivo en la economía regional.





Al respecto, el Gobernador Alberto Weretilneck indicó que Argentina LNG pone a Río Negro en el centro del desarrollo energético del país, pero sobre todo pone a las y los rionegrinos primero. "Queremos que cada inversión se traduzca en trabajo local, en empleo digno y de calidad, y en oportunidades reales para nuestras familias. Este proyecto no es solo gas y exportaciones: es futuro, arraigo y desarrollo para nuestra provincia”, indicó.





La generación de empleo prevista contempla tanto la etapa de construcción e instalación de plantas y ductos, como la operación y el mantenimiento de los complejos productivos y logísticos. En paralelo, se implementarán programas de formación técnico-profesional, desarrollados junto a la Fundación YPF y diversas instituciones educativas de la región, orientados a cubrir los perfiles especializados que demandará el crecimiento de la industria energética.













Este enfoque apunta a garantizar que la mano de obra local acceda a empleos calificados, estables y de calidad, fortaleciendo el arraigo y el desarrollo regional. Estas políticas se complementan con iniciativas previas en energía, minería sostenible y regulación de servicios públicos, que durante 2024 alcanzaron a más de 3.000 personas en distintos sectores productivos.





De este modo, Río Negro refuerza su rol estratégico en el mapa energético nacional e internacional, transformando la inversión energética en empleo, capacitación y desarrollo productivo para toda la provincia.