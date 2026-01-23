BANCO PATAGONIA HABILITA PAGOS CON QR PIX EN BRASIL A TRAVÉS DE SU APP

Esta nueva funcionalidad ya se encuentra disponible para los clientes a través de la app Banco Patagonia y apunta a ofrecer una experiencia de pago rápida y segura a quienes viajen a Brasil

A partir de ahora, los clientes de Banco Patagonia de todo el país tienen a su disposición una nueva funcionalidad en su app: pagos con QR Pix en Brasil. Esta innovación le facilita realizar compras de manera rápida, simple y segura, sin la necesidad de descargar otras aplicaciones.

Pix es el sistema de pagos instantáneos más utilizado en Brasil. Solo hay que usar el botón QR de siempre en la app de Banco Patagonia y pagar todas las compras en comercios que acepten Pix. La operatoria es 100% digital y se realiza desde la aplicación del banco, sin intermediarios ni pasos adicionales, debitándose de la caja de ahorro en dólares. Y si el cliente no tiene dólares, puede también comprarlos a través de la app y sumarlos a su caja de ahorro en dólares.

Lucas Sarco, gerente de Innovación de Banco Patagonia, manifestó que “Con esta incorporación, Banco Patagonia le facilita al cliente un viaje a Brasil sin sobresaltos. Es una funcionalidad simple, segura y que garantiza una experiencia digital única a cada uno de nuestros clientes”.

Cómo hacer?

1. Entrá a la app de Banco Patagonia.

2. Seleccioná “Pagar con QR”.

3. Escaneá el código QR Pix del comercio.

4. Elegí pagar con tu caja de ahorro en dólares.

5. Y listo!