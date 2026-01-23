BANCO PATAGONIA HABILITA PAGOS CON QR PIX EN BRASIL A TRAVÉS DE SU APP

Esta nueva funcionalidad ya se encuentra disponible para los clientes a través de la app Banco Patagonia y apunta a ofrecer una experiencia de pago rápida y segura a quienes viajen a Brasil
A partir de ahora, los clientes
de Banco Patagonia de todo el país tienen a su disposición una nueva
funcionalidad en su app: pagos
con QR Pix en Brasil. Esta innovación le facilita realizar compras de
manera rápida, simple y segura, sin la necesidad
de descargar otras aplicaciones.
Pix es el sistema de pagos
instantáneos más utilizado en Brasil. Solo hay que usar el botón QR de siempre en
la app de Banco Patagonia y pagar todas las compras en comercios que
acepten Pix. La operatoria es 100% digital y se realiza desde la aplicación del
banco, sin intermediarios ni pasos adicionales, debitándose de la caja de
ahorro en dólares. Y si el cliente no tiene dólares, puede también comprarlos a
través de la app y sumarlos a su caja de ahorro en dólares.
Lucas Sarco, gerente de
Innovación de Banco Patagonia, manifestó que “Con esta incorporación, Banco
Patagonia le facilita al cliente un viaje a Brasil sin sobresaltos. Es una
funcionalidad simple, segura y que garantiza una experiencia digital única a
cada uno de nuestros clientes”.
Cómo hacer?
1. Entrá a la app de Banco Patagonia.
2. Seleccioná
“Pagar con QR”.
3. Escaneá
el código QR Pix
del comercio.
4. Elegí
pagar con tu caja de ahorro en dólares.
5. Y
listo!
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji