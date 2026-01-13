Brigadas autoconvocadas sostienen la primera línea de respuesta frente a los incendios

Foto gentileza: Ernesto Fabian Vidal ( Loma del Medio sector Amancay)





Andrea Bayllet, integrante de la Brigada Kumé Che que forma parte de la red de brigadas autoconvocadas explicó cómo vecinos y vecinas se encuentran trabajando tanto en la línea de fuego como en la asistencia directa a quienes combaten el avance de las llamas.

“Esto se trata de la respuesta inmediata que tiene la comunidad sobre lo que está aconteciendo , señaló Bayllet, al describir el escenario actual y el rol que vienen asumiendo desde hace días las brigadas solidarias.





La brigadista remarcó que no se trata solo de apagar incendios, sino también de sostener a quienes ponen el cuerpo en condiciones extremas. “Estamos trabajando en la asistencia a los brigadistas con alimentos, agua, remedios y todo lo necesario para que puedan seguir”, explicó.

Según detalló, la red de brigadas autoconvocadas articula tareas con distintas instituciones y espacios comunitarios. “Estamos trabajando tanto con el CIC como con el Galeano, con la red de brigadas autoconvocadas y con la comunidad en general”, afirmó. En esos puntos se reciben y despachan donaciones de alimentos, medicamentos, productos de higiene, ropa e insumos específicos para el combate del fuego.





Bayllet hizo hincapié en que esta organización comunitaria no surge de manera espontánea, sino como continuidad de un proceso que ya lleva tiempo. “Venimos trabajando desde el incendio anterior tanto en el combate como en la reconstrucción de viviendas, subrayó el desgaste acumulado que atraviesa la comunidad: “No hemos podido levantarnos económicamente como sociedad después de los incendios del año pasado, pero sí estamos poniendo gestión y el cuerpo para atender esta contingencia”.

Consultada sobre las necesidades más urgentes, fue clara: “Necesitamos la solidaridad de los vecinos y también el reconocimiento de las autoridades, que dicen que está todo contenido cuando en realidad somos nosotros y nosotras quienes hace ocho días estamos dejando el cuerpo y la cabeza para sostener esto que es una catástrofe”.





Bayllet también planteó una mirada crítica sobre las causas de los incendios y las responsabilidades estructurales. “Estamos completamente seguros de que hay intencionalidad ”, afirmó.





Finalmente, remarcó el sentido colectivo de la tarea que llevan adelante: “Esta es una demostración hacia la comunidad,acá está el pueblo y que vamos a defender un bien común, que es el territorio que habitamos todos y todas”.





Desde las brigadas autoconvocadas confirmaron que, si bien se han registrado incidentes menores, cuentan con botiquines y equipamiento básico para la atención inmediata, gracias a la organización comunitaria y a las donaciones solidarias que siguen llegando.