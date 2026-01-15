Cambios en el esquema vacunatorio: qué hay que saber y a quiénes alcanza

Desde el Vacunatorio del hospital local informaron que se implementaron modificaciones en el esquema de vacunación, con el objetivo de actualizar y optimizar la protección de la población frente a distintas enfermedades prevenibles.





La jefa del Vacunatorio, Romina Sheffield, explicó que estos cambios responden a lineamientos establecidos a nivel nacional y buscan “mejorar las coberturas y facilitar el acceso a las vacunas en los distintos grupos etarios”.

Entre las principales novedades, Sheffield señaló que se reorganizaron algunas edades de aplicación y se reforzó la importancia de completar los esquemas en tiempo y forma, especialmente en niños, niñas y personas con factores de riesgo. “Es fundamental que las familias revisen los carnets de vacunación y se acerquen al hospital ante cualquier duda”, remarcó.





Desde el área de Salud también destacaron que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias, y que el vacunatorio continúa funcionando con normalidad, atendiendo tanto consultas como aplicaciones diarias.





“Muchas veces la gente cree que ya tiene todo completo y en realidad hay refuerzos que corresponden por edad o situación particular”, explicó Sheffield, quien insistió en la importancia de la vacunación como herramienta clave de prevención y cuidado comunitario.





Finalmente, la jefa del Vacunatorio invitó a la comunidad a informarse y acercarse al hospital local: “Estamos para acompañar y asesorar. La vacunación no solo nos cuida individualmente, sino que protege a toda la comunidad”.