Cambios en el Gabinete de Weretilneck para enfrentar los desafíos actuales

El Gobernador Alberto Weretilneck dispuso una serie de cambios en el Gabinete Provincial, dando inicio a una nueva etapa de gestión, con actualización de perfiles y un equipo pensado para responder a los desafíos actuales, atender las necesidades de las juventudes, fortalecer áreas clave como salud, educación e infraestructura, y relanzar políticas públicas en todo el territorio rionegrino.

“No se trata de cambiar nombres, sino de revisar cómo estamos funcionando y darle un nuevo impulso al Gobierno”, sintetizó Weretilneck. En ese sentido, aclaró que no se crean nuevas estructuras, sino que se reorganizan y dividen las existentes, con una lógica de mayor eficiencia, orden y mejores resultados para la gente.

Como parte de esta reorganización, se resolvió dividir el actual Ministerio de Desarrollo Humano, de donde surgirá la Secretaría de Juventud, Deportes y Cultura, que tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas públicas integrales orientadas a la participación, la inclusión, el desarrollo deportivo y el fortalecimiento de la identidad cultural en todo el territorio provincial, atendiendo las particularidades y demandas de cada localidad.

Por otro lado, el actual Secretario de Gobierno, Agustín Ríos, asumirá como nuevo Ministro de Gobierno y Trabajo. En la Secretaría de Gobierno asumirá la actual concejal de San Carlos de Bariloche, Natalia Almonacid.

A su vez, la Secretaría de Turismo pasará a integrar el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, reforzando su articulación con la agenda de desarrollo, producción y empleo, con impacto directo en las economías regionales.

También se definió que la actual Vicepresidenta del IPROSS, Ivana Porro, será la nueva Presidenta de la obra social rionegrina y Martina Morana ocupará la Dirección de Personas Jurídicas.

Además, en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se designó a Marcela Strahl como Directora General de Educación; a Adrián Sánchez como Director de Educación Primaria; a Agustina Serra como Directora de Educación de Jóvenes y Adultos; a Aurelia Sosa como Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo; y a Ceferino Ullua como Coordinador de Convenios Escolares.

Las decisiones se inscriben en un proceso de evaluación tras dos años de gestión, con el foco puesto en ordenar prioridades, oxigenar la dinámica del Estado y fortalecer la presencia del Gobierno en cada punto de la provincia, con una gestión más cercana, que escuche y responda a las necesidades concretas de cada localidad.

El Gobernador remarcó que el momento exige más presencia, más capacidad de respuesta y un Gobierno preparado para una nueva etapa. “El recambio también es estructural: buscamos que el Estado funcione mejor y esté más cerca de la gente”, señaló el Gobernador. Y concluyó: “Queremos un Gobierno que llegue a todas las localidades de la provincia, con más gestión, más presencia y soluciones concretas para las demandas de todos los rionegrinos”.