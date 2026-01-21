Caos total: violenta pelea en plena fiesta en un parador de Las Grutas

Un nuevo hecho de violencia arruinó la noche de la localidad rionegrina. Testigos aseguraron que los incidentes se repiten constantementeLa violencia no se detiene en las noches de Las Grutas. Una nueva pelea entre jóvenes arruinó una fiesta en uno de los tradicionales paradores y testigos en el lugar registraron los golpes de puño que protagonizaron varios grupos. Personal policial tuvo que intervenir en el lugar.El consumo de grandes cantidades de alcohol parece ser el factor principal que ocasiona este tipo de incidentes en las fiestas nocturnas de Las Grutas. Sin embargo, estos hechos violentos se repiten también fuera de los establecimientos bailables, ya que se han filmado peleas en la peatonal y hasta en la playa.