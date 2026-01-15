Cómo fue la histórica evacuación médica en la Estación Espacial Internacional

Un regreso inesperado: por qué la NASA ordenó la evacuación

La decisión de la NASA se precipitó tras detectar un problema de salud en uno de los tripulantes de la Crew-11. La identidad del astronauta permanece en reserva, aunque la agencia confirmó que su estado era estable al momento de la evacuación.

La agencia activó un operativo especial para traer de regreso a la tripulación de la EEI. Los cuatro astronautas a bordo de una cápsula SpaceX Crew Dragon aterrizaron esta madrugada en el Océano PacíficoA 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, donde la rutina de la Estación Espacial Internacional (EEI) transcurre entre experimentos y relevos programados, la normalidad se interrumpió recientemente con un mensaje urgente: la NASA llevó a cabo la primera evacuación médica en la historia de la órbita terrestre.Cuatro astronautas de la misión Crew-11 iniciaron un regreso anticipado a la Tierra, activando un protocolo nunca antes utilizado en los más de 25 años de vida del laboratorio espacial. Una transmisión en vivo mostró los primeros momentos del operativo.La NASA no ha revelado el nombre ni la naturaleza de la condición, solo señaló que el estado es estable y no requirió arreglos especiales para el viaje de regreso. Se espera que el tripulante sea trasladado a un hospital, un paso poco frecuente tras una misión.“Queremos aprovechar los recursos de la Tierra para brindar la mejor atención posible. La NASA mantiene relaciones con hospitales locales para garantizar la preparación ante cualquier necesidad posterior al aterrizaje, y para este regreso, estamos utilizando esa opción como parte de nuestra preparación habitual”, explicó Leah Cheshier, portavoz de la NASA.