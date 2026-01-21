Confirman el primer caso de Influenza (H3N2) en Río Negro. Bariloche



El Ministerio de Salud de Río Negro, a través de su red de vigilancia epidemiológica, confirmó la detección del primer caso de Influenza A (H3N2) subclado K en la provincia. Se trata de una paciente residente en San Carlos de Bariloche, quien cursó en diciembre pasado la enfermedad de manera ambulatoria y con buena evolución, sin requerir internación. El Ministerio de Salud de Río Negro, a través de su red de vigilancia epidemiológica, confirmó la detección del primer caso de Influenza A (H3N2) subclado K en la provincia. Se trata de una paciente residente en San Carlos de Bariloche, quien cursó en diciembre pasado la enfermedad de manera ambulatoria y con buena evolución, sin requerir internación.





Hasta el momento, este es el único caso registrado en territorio rionegrino. No obstante, las autoridades sanitarias recordaron que la circulación de este subclado ya ha sido reportada en diversas provincias del país, lo que motivó a los hospitales públicos rionegrinos a mantener una vigilancia activa y constante.





Los casos vinculados al subclado K se han distribuido en 14 jurisdicciones, incluyendo Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.





De los 28 casos totales de este subclado en el país, 15 fueron pacientes ambulatorios y 13 requirieron internación, concentrándose la mayoría de los diagnósticos en mayores de 60 años y menores de 10 años.





La Coordinadora Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Liliana Fonseca, brindó detalles sobre las medidas necesarias para mitigar la transmisión de infecciones respiratorias agudas.





«Es fundamental mantener completos los esquemas de vacunación, así como los hábitos de higiene diarios, incluidos: El lavado frecuente de manos, cubrirse con el pliegue del codo al toser y ventilar los ambientes son barreras clave contra el virus», destacó.





En cuanto al manejo de síntomas, la funcionaria destacó: «Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con terceros y restringir sus interacciones hasta presentar mejoría y haber pasado al menos 24 horas sin fiebre».





Recomendaciones para viajeros y aquellas personas que regresen de zonas con circulación activa de influenza





-Mantener las medidas de prevención durante y después del viaje.

-En caso de síntomas, aislarse preventivamente hasta que el cuadro mejore (mínimo 24 horas sin fiebre sin uso de antitérmicos).

-Consultar de forma oportuna al sistema de salud, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo o si el cuadro clínico empeora. ADN