Contuvieron el Incendio en Loma del Medio









La Municipalidad de El Bolsón informa a la comunidad que se logró detener el avance del incendio en Loma del Medio. En este momento, el foco continúa bajo combate intensivo, con tareas sostenidas en el terreno para consolidar el control y evitar reactivaciones.





El operativo se desarrolla de manera coordinada y permanente, con la participación del SPLIF, con apoyo de medios aéreos, Bomberos Voluntarios, la Brigada Voluntaria de Mallín Ahogado, personal municipal y la colaboración activa de vecinos y vecinas del barrio, con todo el recurso operativo desplegado.





Queremos destacar la organización, el compromiso y la solidaridad de los vecinos y vecinas, cuya colaboración ha sido clave para acompañar el trabajo de los equipos que permanecen en el lugar.





Seguiremos informando por los canales oficiales ante cualquier novedad.