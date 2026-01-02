Cuidar las Áreas Naturales Protegidas es cuidar el patrimonio común

Noticias Del Bolson enero 02, 2026



Las Áreas Naturales Protegidas de Río Negro son patrimonio de toda la comunidad. Durante la temporada de verano, se refuerza el llamado a visitarlas con responsabilidad, recordando que toda intervención que altere el ambiente o el paisaje está contemplada en la Ley Provincial 2669.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Río Negro resguardan ecosistemas, paisajes y biodiversidad de alto valor ambiental, cultural y social. Su preservación es una tarea colectiva que involucra al Estado y a la comunidad, especialmente en los meses de verano, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

En este marco, desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se recuerda que realizar grafitis, pintadas, escrituras u otras intervenciones sobre elementos naturales o infraestructura dentro de las Áreas Naturales Protegidas constituye una alteración del paisaje y del patrimonio natural, generando impactos visuales y ambientales que afectan la integridad de estos espacios.




El cuerpo de guardas ambientales, presente en las distintas áreas protegidas de la provincia, cumple un rol fundamental en el resguardo, control y cuidado del patrimonio natural. Estos agentes están facultados para intervenir ante conductas que puedan constituir una infracción, labrando actas y actuando conforme a los procedimientos establecidos, con el objetivo principal de prevenir daños y promover un uso responsable del territorio.

La Ley Provincial 2669 de Áreas Naturales Protegidas establece que toda acción que atente contra el ambiente o genere un impacto negativo, ya sea visual o de cualquier otra naturaleza, es pasible de sanción, independientemente de la categoría de manejo del área. Las actas labradas describen el hecho observado y son posteriormente evaluadas por el equipo técnico y legal de la Secretaría, que determina el encuadre correspondiente, considerando también el descargo de la persona involucrada.




Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se refuerza el mensaje de prevención y concientización, invitando a quienes visitan las Áreas Naturales Protegidas durante el verano a disfrutarlas con respeto, evitando cualquier acción que pueda afectar el ambiente, la biodiversidad y el paisaje.

Río Negro hace un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para preservar estos espacios.









