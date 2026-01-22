Despacio pero sin Pausa



De cara al 2027, el Legislador de Nuevo Encuentro, Leandro García y el Secretario General del Frente Renovador de Río Negro, Rubén Torres se reunieron en pos de pensar el futuro político a nivel provincial. "Repasamos cada localidad donde ambos partidos tienen su propio espacio, para encontrar caminos en común", manifestaron.





En el caso particular de El Bolsón, donde en las últimas elecciones del 2025 quedó demostrado que la unión cosechó el mejor de los resultados provinciales, con una diferencia del 15%, "se trabajará para consolidar esa estrategia y forma de trabajo en conjunto, bajo la premisa "Si hay UNIDAD, somos COMPETITIVOS"."





La nueva fecha de reunión en la ciudad cordillerana es en febrero y se espera que "participen los compañeros de los espacios y así empezar a construir el camino de unidad con la opinión y participación de todos".