Detienen en El Bolsón a un hombre que tenía pedido de captura de Chubut

Personal del Destacamento Vial de El Bolsón identificó a un hombre que se movilizaba en un colectivo de línea, sobre quien rige un pedido de captura emitido en el mes de diciembre por la Justicia de Chubut.

A las 20 de este domingo, uniformados de esa unidad especial identificaron a todos los pasajeros de un colectivo de línea y detectaron que uno de ellos, que se negó a otorgar sus documentación con la excusa de haberla extraviado, tenía un pedido de captura vigente, emitido por la Oficina Judicial de Esquel.

El hombre, con domicilio en la provincia de Mendoza, fue descendido de la unidad y trasladado a una dependencia policial local, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales que requerían su captura.