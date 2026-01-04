Dos falsas alarmas movilizaron a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón durante la madrugada





En menos de una hora y media, el cuartel recibió dos alertas por supuestos accidentes en la Ruta 40 y en cercanías de Radio Nacional. En ambos casos se desplegaron unidades y no se constató ningún siniestro.



Durante la madrugada de este domingo 4 de enero de 2026, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón debieron intervenir en dos operativos consecutivos a raíz de alertas por presuntos accidentes de tránsito que, tras los correspondientes rastrillajes, fueron confirmados como falsas alarmas.

Según informó la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, el primer aviso se recibió minutos después de la medianoche, cuando se alertó sobre el supuesto vuelco de un camión en el kilómetro 1960 de la Ruta Nacional 40. Ante esta situación, se despachó una unidad móvil desde el cuartel central y se dio intervención al destacamento de Mallín Ahogado.

El personal recorrió exhaustivamente la zona señalada y realizó un rastrillaje en un radio aproximado de cinco kilómetros, sin lograr dar con ningún camión volcado ni indicios de un siniestro vial. Tras finalizar las tareas, el episodio fue declarado como falsa alarma.

Sin embargo, alrededor de la 1:20 de la madrugada, el cuartel volvió a recibir un nuevo llamado de emergencia, esta vez por un supuesto accidente en inmediaciones de Radio Nacional El Bolsón. De inmediato se envió otro vehículo de emergencias al lugar indicado.

Al arribar al sitio, los bomberos no encontraron vehículos involucrados ni personas lesionadas, por lo que también se trató de una falsa alarma. De esta manera, en menos de una hora y media, el cuartel debió movilizar recursos humanos y materiales en dos oportunidades por alertas que resultaron infundadas.

Desde Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de realizar llamados responsables, ya que este tipo de situaciones implica el despliegue de unidades y personal que podrían ser necesarios ante emergencias reales.