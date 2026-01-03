Dos hombres con pedido de captura fueron detenidos en El Bolsón

Dos personas fueron detenidas en el marco de dos intervenciones distintas que realizó personal de la Comisaría 12 en El Bolsón.





El primero de ellos es un hombre de 23 años que tenía un requerimiento judicial vigente, emitido en julio de 2024 por la Oficina Judicial de Lago Puelo, en Chubut.





Fue identificado cerca de la 1.30 de la madrugada de este sábado cuando personal de esa unidad de orden público realizaba recorridos en la Avenida San Martín y su intersección con Curruhuinca.





En otro operativo posterior, que se realizó cerca de las 6 de la mañana en el barrio San José de El Bolsón, dos individuos intentaron huir al advertir la presencia del patrullero, que realizaba recorridas de prevención.





Los efectivos los capturaron antes que ingresen a una vivienda particular. Uno de ellos, de 20 años, conocido en el ambiente delictivo, registraba un requerimiento emitido por la Justicia los últimos días de 2025.





Fue alojado en la dependencia policial local, donde quedó a disposición de la Justicia.