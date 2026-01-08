El avión hidrante, uno de los más grandes del mundo, realizó sus primeros vuelos sobre el cerro Pirque

Fotos: gentileza Marisa Muñoz Sandoval. Video Fernando Bonansea









El “avión higrante” efectuó las primeras descargas de agua en la ladera del cerro Pirque, a la altura del paraje La Angostura, en Epuyén, en el marco del operativo para combatir los incendios forestales en la Comarca Andina.

Los primeros vuelos operativos del avión hidrante higrante, considerado uno de los más grandes del mundo para el combate de incendios forestales, se realizaron este miércoles sobre las laderas del cerro Pirque, en la zona del paraje La Angostura, en la localidad de Epuyén.

La aeronave efectuó su primer disparo de agua como parte de las tareas aéreas desplegadas para contener el avance del fuego en un sector de difícil acceso, donde el trabajo terrestre se ve condicionado por la topografía y la extensión del frente ígneo.









Este avión, que forma parte del refuerzo aéreo incorporado para la emergencia, permite realizar descargas de gran volumen, optimizando los tiempos de ataque y complementando el trabajo que llevan adelante brigadistas, bomberos voluntarios y personal de los distintos organismos que integran el operativo.

Desde el aire, el avión hidrante cumple un rol clave para enfriar zonas activas, proteger áreas sensibles y facilitar el ingreso de las cuadrillas en tierra, en un contexto marcado por altas temperaturas y condiciones que favorecen la propagación del fuego.

El despliegue de este recurso aéreo representa un avance significativo en la estrategia de combate contra los incendios forestales que afectan a la región.

Fotos: gentileza Marisa Muñoz Sandoval.