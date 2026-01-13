El Biofestival Patagonia llega a El Bolsón con su cuarta edición y una propuesta sustentable para toda la comunidad



El encuentro se realizará este fin de semana en el Paseo de la Calle Onelli, con entrada libre y gratuita. Habrá feria de productores, energías renovables, charlas, talleres, gastronomía y una variada grilla artística.





El Biofestival Patagonia desembarca este fin de semana en El Bolsón con su cuarta edición, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario que promueve el cuidado del ambiente, el consumo consciente y las alternativas sustentables. El evento se desarrollará este viernes 16, sábado 17 y domingo 18, desde las 18 hasta las 24 horas, en el Paseo de la Calle Onelli, con entrada libre y gratuita.





El organizador Ezequiel Murillo explicó que desde sus inicios el Biofestival fue pensado como un espacio para compartir saberes y experiencias vinculadas a una forma de vida más respetuosa con la naturaleza. “Biofestival lo que planteamos desde un principio es que sea un lugar de encuentro, una expo de energías renovables y una feria de productores y emprendedores, todo alineado con el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia la naturaleza”, señaló.

La propuesta incluye una amplia variedad de actividades para todos los públicos. Habrá charlas, talleres, feria de productores, espacio gastronómico, sector para las infancias y una destacada grilla artística, con solistas, dúos, tríos y bandas de distintos géneros, como rock y ska. “Hay un montón de actividades y la verdad es que estamos muy contentos con lo que fuimos preparando”, remarcó Movillo.





El Biofestival nació en El Bolsón en 2023 y, a partir de esa experiencia, comenzó a recorrer distintas localidades del Alto Valle de Río Negro. En 2024 tuvo ediciones en Centenario y General Roca, lo que permitió ampliar la convocatoria y fortalecer la red de emprendimientos vinculados a la sustentabilidad. “Vamos adquiriendo experiencia y estamos muy contentos con los resultados, porque creemos que hay una necesidad de la gente de conocer estas tecnologías y estas propuestas”, expresó el organizador.





Entre los ejes centrales del festival se destacan las energías renovables, la biocosmética, la medicina alternativa, el cannabis medicinal, los hongos adaptógenos y los emprendimientos de fitocosmética, muchos de ellos con fuerte presencia en la Comarca Andina. “Nos vamos encontrando con muchísima gente que hace medicina alternativa y proyectos muy interesantes que vienen creciendo edición tras edición”, explicó.





En esta oportunidad, el evento contará además con la participación de productores y emprendedores de distintos puntos del país. Llegarán propuestas desde Puerto Madryn, Trelew, General Roca, Viedma, Buenos Aires, San Martín de los Andes, Bariloche, Esquel y Trevelin, lo que refleja el crecimiento y la proyección regional del Biofestival. “Se está haciendo cada vez más grande y lo estamos construyendo como comunidad”, destacó Movillo.





Respecto al horario elegido, el organizador explicó que se adaptó a las altas temperaturas que se registran durante el día. “Siempre pensamos en hacer un evento diurno, pero entendiendo el clima, en esta ocasión lo hacemos desde las seis de la tarde hasta la medianoche”, detalló.





Finalmente, Murillo subrayó la importancia de que el evento se realice en espacios públicos y de fácil acceso, para garantizar la participación de toda la comunidad. “Nos parece fundamental que esta información llegue a todos, por eso la entrada es libre y gratuita”, concluyó.





Con una propuesta integral que combina conciencia ambiental, producción local y expresiones culturales, el Biofestival Patagonia vuelve a El Bolsón como una invitación abierta a reflexionar y compartir nuevas formas de habitar el territorio.