El Bolsón: Amenazó a su ex pareja con un hacha y quedó detenido

Violó una restricción judicial, ingresó a la vivienda de madrugada y persiguió a la mujer frente a sus hijos. El caso se suma a otros graves episodios de violencia de género registrados en la región.

Un grave hecho de violencia de género ocurrido en el barrio Esperanza derivó en la imputación y prisión preventiva de un hombre que amenazó a su ex pareja con un hacha, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente.

Según expuso la fiscal de feria durante la audiencia realizada este martes, el episodio tuvo lugar el 19 de enero de 2026, alrededor de la 1:45 de la madrugada, en una vivienda donde se encontraba la mujer junto a sus tres hijos menores de edad.

De acuerdo al relato fiscal, el imputado —progenitor de los niños— ingresó al domicilio sin autorización, utilizando una copia de una llave, a pesar de contar con una medida cautelar que le prohibía acercarse y mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

Al advertir la presencia del hombre, la mujer se comunicó de inmediato con la Comisaría de la Familia. Cuando el personal policial llegó al lugar, la víctima logró salir de la vivienda, momento en el que el imputado la habría perseguido empuñando un hacha y profiriendo amenazas, generando una situación de extrema gravedad.

Posteriormente, el hombre se encerró dentro de la vivienda junto a los menores durante varios minutos, hasta que finalmente desistió de su accionar y pudo ser reducido por las fuerzas de seguridad.

La fiscal remarcó que el imputado incurrió en los delitos de violación de domicilio, amenazas calificadas y desobediencia judicial, al incumplir la orden dispuesta oportunamente por el Juez de Paz.

Durante la audiencia, el defensor oficial cuestionó los hechos relatados por la Fiscalía y ofreció al imputado la posibilidad de brindar su versión ante el magistrado. Finalmente, el juez de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y, a pedido del Ministerio Público Fiscal, dispuso la prisión preventiva por un mes.

La imputación se sustentó en las denuncias de las víctimas, el procedimiento policial que derivó en la aprehensión del acusado, testimonios de testigos, declaraciones del personal policial y de Bomberos, además de informes del Gabinete de Criminalística.

En esa audiencia, la defensa no se opuso a la formulación de cargos y la jueza de Garantías resolvió imponer la prisión preventiva, al considerar que existía un riesgo concreto para las víctimas, especialmente ante la posibilidad de que se profundice el círculo de violencia.

El caso vuelve a poner en agenda la gravedad de la violencia de género, la necesidad de medidas judiciales efectivas y la importancia de una rápida intervención estatal para proteger a las víctimas y a los menores involucrados.