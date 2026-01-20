El Bolsón, con alta ocupación: cuánto cuesta vacacionar por día en plena temporada

Con un 80% de ocupación, la localidad vive uno de sus momentos más activos del año. Quiénes llegan, cuánto tiempo se quedan y cuál es el gasto promedio diario por persona.

El centro de El Bolsón muestra por estos días una postal distinta. Calles con mayor movimiento, comercios llenos y una vida cotidiana mucho más fluida que en otras épocas del año, incluso más que durante el invierno. No es una sensación: según datos que manejan las autoridades locales, la ocupación turística alcanza el 80%, confirmando el fuerte atractivo que tiene la localidad en temporada.

¿De dónde llegan los turistas?

El perfil del visitante que elige El Bolsón está bastante definido. La provincia de Buenos Aires sigue siendo, por lejos, el principal punto de origen del turismo. En segundo lugar aparecen los visitantes del Alto Valle rionegrino, seguidos por Neuquén.

En los últimos años, además, se observa un cambio interesante: creció la llegada de turistas desde Chubut, especialmente de ciudades como Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia, ampliando la presencia patagónica dentro del flujo turístico. Aun así, Buenos Aires continúa siendo la principal fuente de visitantes, seguida por Río Negro y Chubut.

Estadía promedio y perfil del visitante

Quienes llegan a El Bolsón suelen quedarse entre 4 y 7 días. En su mayoría se trata de grupos familiares que buscan turismo de aventura, contacto con la naturaleza, gastronomía local y la experiencia de sumergirse en la idiosincrasia de uno de los últimos pueblos de montaña.

Aunque El Bolsón ya supera los 40.000 habitantes y avanza hacia una lógica más urbana, conserva ese espíritu de pueblo que sigue siendo uno de sus mayores atractivos.

Capacidad turística y ubicación estratégica

La localidad cuenta con 8.000 camas habilitadas, una cifra que la posiciona como uno de los centros turísticos más importantes de la Comarca Andina. Su ubicación estratégica, a solo 120 kilómetros de San Carlos de Bariloche, sobre la mítica Ruta Nacional 40, potencia su capacidad de captación turística, junto a localidades vecinas como Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo y El Maitén.

¿Cuánto gasta un turista por día en El Bolsón?

De acuerdo a datos aportados por el área de Turismo, el gasto promedio diario por persona ronda los 70.000 pesos, aunque el monto final depende de las actividades que se realicen y del tipo de alojamiento elegido.

El desglose aproximado es el siguiente:

Alojamiento: entre 20.000 y 25.000 pesos por persona por día . Una cabaña para cuatro personas parte desde los 100.000 pesos diarios , con posibles descuentos según la cantidad de noches.

Comidas: un almuerzo o una cena implica unos 25.000 pesos .

Desayuno: entre 10.000 y 15.000 pesos .

Espectáculos o salidas nocturnas: alrededor de 15.000 pesos .

Actividades turísticas (cabalgatas, navegación, trekking guiado, excursiones): desde 25.000 pesos adicionales.

Según la combinación de salidas y actividades, el gasto diario puede superar ampliamente ese promedio.

Naturaleza, cultura y feria regional

A la oferta natural que incluye lagos, ríos, montañas y la red de refugios de montaña más grande de Latinoamérica, se suma uno de los emblemas locales: la Feria Regional de El Bolsón, que continúa siendo un punto de encuentro obligado tanto para turistas como para residentes.

Así, El Bolsón atraviesa una temporada marcada por la alta ocupación, el movimiento constante y una propuesta turística que combina paisaje, cultura y servicios, consolidándose como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia.