El Bolsón realizará una nueva edición de la Jornada Sin Alcohol



El próximo sábado 31 de enero de 2026, la localidad de El Bolsón será sede de una nueva Jornada Sin Alcohol, una iniciativa que se desarrolla desde hace 15 años y que busca generar conciencia sobre el consumo responsable, en el marco de un hecho trágico ocurrido en la región que "se pudo evitar". La propuesta también involucra a las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, fortaleciendo el trabajo regional en materia de prevención.





La jornada se inscribe dentro de una serie de actividades previas que comenzaron el 20 de enero, con la inauguración de una muestra artística en la Casa de la Cultura, ubicada en General Roca 643. La propuesta cultural apunta a abrir espacios de reflexión a través del arte, como herramienta de concientización comunitaria.





El 25 de enero, a las 11 horas, se llevó a cabo un acto de recordación en la Ruta 40, kilómetro 1920, en memoria de Juan, Eugenio y Nehuén, víctimas de un siniestro vial vinculado al consumo de alcohol. El encuentro buscó mantener viva la memoria y reforzar el mensaje preventivo.





En tanto, el 28 de enero, la iniciativa se sumó a las actividades por el 100º aniversario de la ciudad de El Bolsón, con participación conjunta junto al Municipio, integrando la temática de la seguridad vial y el cuidado de la vida a la celebración institucional.





El cronograma continuará el 30 de enero, a las 20 horas, con una charla en Lago Puelo (Chubut) sobre siniestros viales, que contará con la participación del fiscal Francisco Arrien y otras autoridades, aportando una mirada legal e institucional sobre las consecuencias del consumo de alcohol al volante.





Finalmente, el 31 de enero, se desarrollará la 15ª edición de la Jornada Sin Alcohol, con actividades previstas en Plaza Pagano, a partir de las 17 horas. Durante la tarde habrá propuestas abiertas a la comunidad, incluyendo talleres con gafas que simulan los efectos del alcohol y el cannabis, orientados a generar conciencia desde la experiencia directa.





Desde la organización convocan a la comunidad a sumarse al “Día y Noche Sin Alcohol”, promoviendo una ciudad basada en la responsabilidad y el compromiso colectivo. La iniciativa se enmarca además en la Ordenanza 133/2013, que establece el último sábado de enero como el “Día Sin Alcohol” en todo el ejido de El Bolsón, con restricción en la venta y expendio de bebidas alcohólicas.





Bajo el lema “La Comarca cuidando la vida”, la propuesta busca despertar conciencia social, resignificar los espacios de diversión y reducir la exposición de jóvenes y adolescentes al consumo masivo de alcohol.



