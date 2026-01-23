El Bolsón brinda por sus 100 años con una sidra Extra Premium hecha en casa

Con manzanas locales y bajo el método champenoise, avanza un proyecto productivo e identitario que se presentará en el marco del centenario de la localidad.

En la antesala del centenario de El Bolsón, se vive una experiencia tan especial como simbólica: la elaboración de la primera sidra Extra Premium del Bolsón, un producto pensado para celebrar los 100 años de la localidad con identidad, calidad y trabajo local.

La presentación del proyecto se realizó esta mañana durante una degustación encabezada por Farid Tello, delegado del área de Producción de la provincia de Río Negro en la región y además enólogo, quien explicó los detalles técnicos y el recorrido de esta sidra que lleva ocho meses de gestación.

Un sueño productivo que tomó forma

Según explicó Tello, la iniciativa surgió por impulso del ministro de Producción de Río Negro, Carlos Banacloy, con una idea clara: revalorizar la manzana de El Bolsón, un recurso de enorme calidad que hoy no siempre se aprovecha en toda su dimensión.

“La manzana está y la calidad es sorprendente. Entonces surgió este proyecto de hacer una sidra ultrapremium acá en El Bolsón”, señaló.

El proceso llevó alrededor de un año de trabajo y culmina ahora en una etapa clave: el degüelle, una técnica propia de los espumantes de alta gama.









Método champenoise y burbuja fina

La sidra se elabora bajo el método champenoise, el mismo que se utiliza en Francia para el champagne. Esto implica una segunda fermentación en botella, donde azúcar y levaduras generan hasta seis kilos de presión, dando como resultado una burbuja fina y delicada.

“Pasa alrededor de ocho meses en botella, donde se empiezan a generar aromas elegantes. Es una sidra con mucha técnica y mucho trabajo”, explicó el enólogo.

Durante el degüelle, se eliminan las borras acumuladas en la botella, dejando el líquido limpio. Luego se dosifica con el licor de expedición, que define si será Brut, Extra Brut o Demi Sec. En este caso, se trata de una sidra Nature, sin azúcar agregada.

Producción local, identidad y compromiso

El proyecto se apoya íntegramente en actores locales: fruta del Bolsón, productores del Bolsón y técnicos del Bolsón. La molienda y prensada se realizaron con el aporte de Pedro, el “asturiano” del Mallín, especialista en manzanas de la zona, mientras que Cabaña Micó brindó instalaciones y equipamiento para el desarrollo del producto.

“Es un compromiso que teníamos con el Bolsón: disfrutar de un producto hecho acá, con nuestra fruta y nuestra gente”, remarcó Tello.

Degustación abierta al público

La sidra Extra Premium está pensada para ser parte de la vigilia del centenario de El Bolsón, y podrá degustarse este jueves en Cabaña Micó, a partir de las 18.30 o 19 horas. Allí también se presentará otro proyecto experimental: un espumante de sauco, elaborado con tecnología y valor agregado sobre una fruta poco aprovechada en la región.

“Metimos mucha cabeza y mucha tecnología para hacer productos que antes se desperdiciaban. El resultado es increíble”, destacó el delegado provincial.

El Bolsón se prepara para celebrar sus 100 años brindando con un producto propio, elegante y profundamente ligado a su territorio. Una sidra que no solo se toma, se cuenta y se comparte como parte de su historia. 🍎🥂