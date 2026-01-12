El Gobierno de Río Negro entregó casi 60 mil garrafas en 2025

A lo largo de la temporada invernal de 2025, el Gobierno de Río Negro desarrolló una nueva edición de Energía para tu Hogar, la política pública que asegura gas envasado a los hogares que no cuentan con redes domiciliarias.





El operativo se extendió entre junio y octubre, llegando a localidades, comisiones de fomento y parajes de gran parte del territorio provincial.





En total se distribuyeron 59.520 garrafas gratuitas, consolidando a Río Negro como un Estado presente y activo frente a las necesidades energéticas de las familias rionegrinas.





Cobertura e inversión en todo el territorio

Energía para tu Hogar alcanzó a vecinos y vecinas de Región Sur, parte de la Zona Atlántica, Bariloche y el resto de la Zona Andina, en un esquema coordinado entre la Secretaría de Energía y Ambiente, municipios y comisiones de fomento.





La política energética se sostuvo con una inversión provincial superior a los $2.000 millones, que incluyó tanto la recarga y recambio de garrafas como los costos logísticos necesarios para garantizar la llegada del servicio a los puntos más alejados y de difícil acceso.





Registro digital y nuevo proveedor

La edición del año pasado incorporó dos avances clave que marcaron un salto de calidad en la gestión del programa.





Registro digital de beneficiarios: por primera vez, la inscripción se realizó de forma online, a través del sitio oficial de la Secretaría de Energía y Ambiente. Esto permitió agilizar trámites, ordenar la demanda, evitar intermediaciones y contar con un padrón actualizado. Esta modalidad se consolidará y volverá a implementarse en la próxima edición del programa.





Incorporación de Coopetel como proveedor: como novedad, se sumó la cooperativa Coopetel, con base en El Bolsón, para reforzar la distribución en la Zona Andina, articulando la logística en localidades y parajes como Mascardi, Manso, Foyel, El Bolsón y Ñorquinco, entre otros. Su incorporación permitió ampliar la capacidad operativa y mejorar los tiempos de entrega.





Estos cambios se complementaron con un sistema digital de gestión y seguimiento de los operativos, que facilitó la planificación de recorridos, el registro de entregas y el monitoreo en tiempo real.





Voces que muestran el impacto en las familias

Durante los operativos, referentes territoriales y beneficiarios destacaron la importancia del programa en el invierno rionegrino.





“Este año estuvo muy dinámico, como todos los años en los que venimos desarrollando el programa. Pudimos llegar a todos los puntos gracias a un gran esfuerzo de diferentes áreas del Gobierno de Río Negro. Con el formulario de inscripción online fue todo muy rápido y ordenado: la gente llega con el QR y el DNI, se lo escanea y retira la garrafa en pocos minutos, incluso con clima adverso”, contó Joela Leuenberger, referente territorial del programa en Bariloche.





Acompañamiento energético todo el año

Si bien la distribución gratuita de garrafas se concentra en los meses más fríos, Energía para tu Hogar forma parte de una política energética más amplia que se sostiene durante todo el año.





La Provincia continúa acompañando a las familias y a las instituciones públicas mediante la recarga de gas en garrafones instalados en viviendas, escuelas, centros de salud y edificios comunitarios de todas las comisiones de fomento. En total, son 2.709 hogares y 528 instituciones públicas que no cuentan con acceso a la red troncal.

