El helicóptero Sikorsky refuerza las tareas de prevención y combate de incendios en la Comarca Andina



El jefe del SPLIF El Bolsón, Marcos Barría, brindó detalles sobre los trabajos que llevará adelante el helicóptero Sikorsky en la región, una herramienta clave para fortalecer la prevención, el monitoreo y la respuesta rápida ante focos ígneos en plena temporada estival. El jefe del SPLIF El Bolsón, Marcos Barría, brindó detalles sobre los trabajos que llevará adelante el helicóptero Sikorsky en la región, una herramienta clave para fortalecer la prevención, el monitoreo y la respuesta rápida ante focos ígneos en plena temporada estival.









El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón anunció la puesta en marcha de una serie de operativos aéreos con la incorporación del helicóptero Sikorsky, una aeronave de gran capacidad que permitirá optimizar las tareas de prevención y combate de incendios en la Comarca Andina.

En diálogo con este medio, el jefe del SPLIF El Bolsón, Marcos Barría, explicó que el helicóptero cumplirá un rol fundamental en distintas etapas del trabajo en territorio. “Se trata de una herramienta estratégica que nos permite actuar con mayor rapidez y eficiencia, tanto en el combate directo del fuego como en tareas preventivas”, señaló.







Según detalló Barría, el Sikorsky será utilizado para el traslado de personal especializado, el abastecimiento de agua en zonas de difícil acceso y el apoyo aéreo en eventuales incendios forestales. Además, la aeronave permitirá realizar sobrevuelos de reconocimiento y monitoreo, claves para detectar de manera temprana columnas de humo o situaciones de riesgo.





El jefe del SPLIF remarcó que estas acciones se enmarcan en un trabajo integral que incluye la coordinación con otros organismos, brigadas terrestres y equipos de emergencia. “La prevención es central. Poder contar con este tipo de recursos nos da una ventaja importante para proteger nuestros bosques, viviendas y a la comunidad en general”, afirmó.





Finalmente, Barría destacó la importancia de la responsabilidad social en esta época del año y recordó a la población extremar los cuidados, evitar el uso del fuego al aire libre y denunciar de inmediato cualquier indicio de incendio. “La tecnología y los recursos son fundamentales, pero el compromiso de todos es clave para evitar tragedias”, concluyó.