El Hoyo difundió información clave para la comunidad ante la emergencia

Puntos de asistencia, atención sanitaria, conectividad y líneas de contacto disponibles para vecinos afectados por el incendio forestal.

En el marco de la emergencia que atraviesa la región a raíz de los incendios forestales, desde la Municipalidad de El Hoyo se difundió un comunicado oficial con información útil destinada a acompañar a las familias afectadas y garantizar el acceso a servicios esenciales.

Entrega de agua y barbijos

Se establecieron puntos de distribución donde se entrega agua embotellada y barbijos de manera gratuita. Los mismos funcionan en:

SUM de Puerto Patriada

Salita de Rincón de Lobos

Oficina de Turismo

SUM de El Desemboque

Sector La Zeta, casa de Isabel

SUM de Rincón de Lobos

Casa de Rosaura, sobre Ruta 40, frente al callejón Larenas

Puntos de conexión ante cortes de energía

Ante posibles interrupciones del servicio eléctrico, se habilitaron espacios con wifi libre para garantizar la comunicación de los vecinos:

Sector La Zeta del paraje El Desemboque

SUM El Desemboque

SUM Puerto Patriada

Atención médica y rondas sanitarias

Desde el área de Salud se informó que se brinda atención de enfermería de 8 a 24 horas, con disponibilidad de equipo de salud mental.

Además, se realizan rondas sanitarias en ambulancia, con atención directa en los domicilios de las personas afectadas por la emergencia.

Línea de información y asistencia

Para consultas y coordinación, se encuentra habilitada la línea +54 9 2944 413227, únicamente por WhatsApp, para:

Atención veterinaria, con asistencia a pequeños y grandes animales

Donaciones, que se reciben en la Casa de la Cultura de 8 a 20 horas (agua, fruta, colirio, gasas, cinta y Platsul)

Consultas generales

Información oficial sobre el incendio

Desde el municipio recordaron que el parte diario oficial sobre el incendio es brindado exclusivamente por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, a través de sus canales oficiales.

Teléfonos de emergencia

Bomberos: 100

Policía: 101

Hospital: 107

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de mantenerse informada por medios oficiales y respetar las indicaciones vigentes mientras continúan las tareas de combate y asistencia en la zona afectada.