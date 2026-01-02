El Patagonia Telebingo arranca renobado este 2026

Este nuevo año, subite al Patagonia Telebingo con sorteos extraordinarios que salen o salen, más premios y más oportunidades.

El 2026 llega con una propuesta renovada y súper atractiva del Patagonia Telebingo, el tradicional juego compartido entre las provincias de Río Negro y Neuquén que sigue creciendo y multiplicando oportunidades para miles de jugadores de la región.

Durante todo el año, pondrá en juego cuatro premios extraordinarios que salen sí o sí. En marzo, el año arranca a toda marcha con el sorteo de un Fiat Cronos. En junio, la expectativa sube con una Fiat Titano 4x4; en septiembre, la adrenalina será protagonista con una moto y un cuatriciclo; y en diciembre, el cierre será a lo grande con otra Fiat Titano 4x4.

Pero eso no es todo. Mes a mes, quienes compren sus cartones para los sorteos extraordinarios también participarán por un Smart TV de 55 pulgadas, sumando más motivos para no quedarse afuera.

Los premios clásicos del Telebingo también se renovaron: los bingos serán de $3.600.000 y $1.800.000, mientras que las líneas repartirán $1.450.000 y $720.000.

Como siempre pagás un cartón y jugás con dos, duplicando las chances en cada sorteo. En cuanto a los valores, el sorteo extraordinario de marzo tendrá un costo especial de $6.000 el cartón 2x1, mientras que para los sorteos normales el valor será de $3.000.

Los mismos pueden adquirirse en cualquier agencia o subagencia de la provincia de Río Negro o en www.larionegrinaonline.bet.ar