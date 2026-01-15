El SPLIF aclaró su rol en las inspecciones de lugares habilitados para hacer fuego



El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro aclaró cuál es su función específica ante las inspecciones de espacios destinados al uso del fuego, en el marco de consultas frecuentes de prestadores turísticos y vecinos.





Desde la institución señalaron que el SPLIF no habilita fogones ni lugares para hacer fuego. Su rol consiste en realizar recomendaciones técnicas, especialmente durante la temporada de reducción de combustible, con el objetivo de que esos espacios sean seguros y no presenten riesgo de propagación de incendios.





En ese sentido, explicaron que los informes se elaboran con mayor rapidez cuando las inspecciones se realizan en temporada baja. En cambio, durante la temporada de incendios forestales —que se extiende de noviembre a marzo—, los tiempos pueden ser más prolongados, ya que las evaluaciones se llevan adelante según la disponibilidad operativa del organismo.





Otro punto aclarado es que estos informes no vencen junto con la habilitación comercial. Se trata de recomendaciones generales que no requieren ser renovadas anualmente, siempre y cuando el prestador haya incorporado las sugerencias y el ente fiscalizador correspondiente verifique su cumplimiento.





Finalmente, desde el SPLIF recordaron que, con la vigencia de la emergencia ígnea declarada por el Decreto 1004/25, incluso los lugares habilitados quedan sin posibilidad de hacer fuego cuando se registra alerta o índice extremo de peligrosidad. Indicaron además que este índice no puede preverse con anticipación, ya que se calcula diariamente a las 13 horas para las siguientes 24 horas y, si las condiciones ambientales no cambian, puede mantenerse en nivel extremo durante semanas o incluso meses.





El índice de peligro de incendios puede consultarse a través del sistema oficial disponible en línea.