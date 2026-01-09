En esta emergencia seamos una comunidad que aporta

Noticias Del Bolson enero 09, 2026


La Comarca atraviesa un momento muy difícil, de estrés y cansancio generalizados. Por eso es fundamental que podamos aportar.
⚠️Tené en cuenta que incendios de las dimensiones que tiene el de Patriada tienen un comportamiento extremo e inestable. No es recomendable acercarse. La curiosidad pone en riesgo las  vidas de los respondientes que pueden quedar atrapados en el momento de repliegue.
🔴Respetar la prohibición total de hacer fuego al aire libre es una obligación.
✅En caso de tener que circular siempre hacerlo tranquilamente y respetando todas las normas de tránsito. 
✅Siempre dar prioridad a los vehículos de emergencia autorizados. Lo más importante es que ellos logren llegar a tiempo.
✅Establecé contacto con la protección civil de tu localidad, tener gente dispersa en sectores peligrosos pone en riesgo vidas.
⛓️‍💥Cortá el exceso de información, puede generar confrontaciones y malestar.
🙏Cuidemos a los que nos cuidan
📲Si ves humo llamá pronto al 103











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)