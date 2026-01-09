En esta emergencia seamos una comunidad que aporta

La Comarca atraviesa un momento muy difícil, de estrés y cansancio generalizados. Por eso es fundamental que podamos aportar.

⚠️Tené en cuenta que incendios de las dimensiones que tiene el de Patriada tienen un comportamiento extremo e inestable. No es recomendable acercarse. La curiosidad pone en riesgo las vidas de los respondientes que pueden quedar atrapados en el momento de repliegue.

🔴Respetar la prohibición total de hacer fuego al aire libre es una obligación.

✅En caso de tener que circular siempre hacerlo tranquilamente y respetando todas las normas de tránsito.

✅Siempre dar prioridad a los vehículos de emergencia autorizados. Lo más importante es que ellos logren llegar a tiempo.

✅Establecé contacto con la protección civil de tu localidad, tener gente dispersa en sectores peligrosos pone en riesgo vidas.

⛓️‍💥Cortá el exceso de información, puede generar confrontaciones y malestar.

🙏Cuidemos a los que nos cuidan

📲Si ves humo llamá pronto al 103