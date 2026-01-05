Evacuación preventiva – Paraje Puerto Patriada

Ante un incendio activo, se solicita a residentes, turistas y visitantes del Paraje Puerto Patriada evacuar de manera preventiva y ordenada.





-Dirigirse por Ruta A33 con destino a la Ruta Nacional N.º 40, llevando pertenencias esenciales.





-Seguir en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil.

Se ruega transitar con extrema precaución y contar con una botella de agua.





A medida que se reciba información actualizada por parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, será comunicada por los canales oficiales.