Evacuación preventiva – Paraje Puerto Patriada

Noticias Del Bolson enero 05, 2026


Ante un incendio activo, se solicita a residentes, turistas y visitantes del Paraje Puerto Patriada evacuar de manera preventiva y ordenada.

-Dirigirse por Ruta A33 con destino a la Ruta Nacional N.º 40, llevando pertenencias esenciales.

-Seguir en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil.


Se ruega transitar con extrema precaución y contar con una botella de agua.

A medida que se reciba información actualizada por parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, será comunicada por los canales oficiales.








