Grave atentado contra el sistema de agua potable dejó sin suministro al paraje El Foyel





El comisionado de fomento, Carlos Almanzán, confirmó un acto de vandalismo en la captación y en el tanque cisterna que abastecen de agua potable a El Foyel. El ataque ocurrió en un contexto de emergencia por incendios forestales y obligó a activar un operativo de urgencia con intervención provincial.



Un grave acto de vandalismo, que las autoridades califican como un posible atentado, afectó el sistema de abastecimiento de agua potable del paraje El Foyel, dejando a la comunidad sin suministro durante varias horas y generando una fuerte preocupación por el contexto de emergencia ígnea que atraviesa la región.

Según detalló el comisionado de fomento Carlos Almanzán en diálogo con Noticias del Bolsón, la situación comenzó a detectarse alrededor de las 16 horas, cuando vecinos alertaron que ya no salía agua. Ante esto, se intentó contactar al encargado del sistema, Ardi Vilchi, quien no se encontraba en el lugar en ese momento.





Al arribar cerca de las 18.30–19 horas, el responsable del servicio subió hasta el sector de la toma y se encontró con un panorama de destrucción total. El tanque cisterna de 30.000 litros, que abastece a toda la comunidad de El Foyel, presentaba severos daños, mientras que 1.500 metros más arriba, en la captación, fueron rotos todos los caños, además de un pequeño embalse que forma parte del sistema.

“El daño no fue menor ni accidental. Todo indica que fue intencional”, señaló Almanzán, quien remarcó que el ataque dejó a la localidad totalmente desprotegida ante cualquier emergencia, especialmente frente a la amenaza constante de incendios forestales.

Durante la noche, el encargado del agua realizó la denuncia policial, aportando videos y fotografías del lugar, ya que debía ser una persona que hubiera estado presente en el sitio. Paralelamente, Almanzán informó que dio aviso directo al ministro de Seguridad, quien respondió de inmediato y activó al jefe regional con asiento en Bariloche, con el objetivo de investigar lo ocurrido y reforzar las medidas de seguridad.

En simultáneo, se puso en marcha un operativo de emergencia junto a ARSA y el Departamento Provincial de Aguas (DPA) para conseguir materiales y restablecer el servicio. Un camión fue enviado a El Bolsón para retirar caños y otros insumos, mientras que el propio comisionado viajó a Bariloche para gestionar tanques provisorios que permitan una solución inmediata hasta concretar una reparación definitiva.





Además, en coordinación con Desarrollo Social, se avanzó en la provisión de agua mineral para garantizar el abastecimiento básico de la población, al menos durante la jornada.

“El atentado nos dejó sin agua para cualquier cosa que pudiera pasar. En este contexto, es gravísimo”, advirtió Almanzán, quien confirmó que todas las autoridades provinciales ya están en conocimiento de la situación y que se evalúan medidas adicionales de resguardo para evitar nuevos ataques a la infraestructura esencial.

